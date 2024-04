V sedmém díle se Deník vrátil opět do centra Vsetína – k obchodnímu středisku Lego. To bylo postaveno na počátku 90. let minulého století v samotném srdci města jako dočasná stavba.

„Proto se mi nechce stěhovat. Navíc platím i se službami zhruba patnáct tisíc měsíčně, na takovou částku bych se nikde jinde nedostala,“ vysvětluje důvody, proč v Legu zůstává.

Podnikatelé chtěli pomoci, město nereagovalo

Samotný stav budovy se jí samozřejmě také nelíbí. „Každý provozovatel si svoje prostory udržuje a hýčká, uvnitř obchůdků je opravdu útulno. Zvenku je to ale hrůza,“ pokračuje Edita.

Přitom by podle ní i dalších provozovatelů stačilo málo. Vnitřní prostory a rezavou konstrukci alespoň natřít. „Hned by Lego prokouklo. Pár let zpátky jsme městu navrhovali, že bychom se na nákladech na výmalbu podíleli. Ale město se k tomu nevyjádřilo a celá akce šla do ztracena,“ dodává provozovatelka cestovky.

Představy architektů z roku 2020 zůstávají na papíře

Minulé vedení Vsetína mělo na stole tři návrhy na proměnu centra Vsetína. Tři architektonické kanceláře usilovaly o výraznou revitalizaci prostranství, kde se počítalo mimo jiné s rekonstrukcí stávající podoby či stavbou zcela nové budovy radnice, desítkami nových parkovacích míst i novými byty.

„Vzniklé studie jsou jakýmsi odrazovým můstkem a měly by být podkladem pro diskuzi o tom, jak by mělo centrum města vypadat, jaká bude jeho další koncepce,“ prohlásil tehdy starosta města Jiří Růžička. Vize, jak by mohlo centrum Vsetína vypadat v roce 2025, ale zůstala jen na papíře.

Oprava centra? Bez dotací nejdříve za pět let

Redakce se zeptala radnice, pokud je v plánu také rekonstrukce centra (Svárova), zda se dotkne i objektu Lega. Případně jaké má město s objektem do budoucna plány?

Tady je odpověď starosty Vsetína Jiřího Čunka: „Na prostor na Svárově – kolem radnice včetně budovy takzvaného Lega jsou zpracovány z minulých let velmi kvalitní studie. Jde však o investice v řádech stovek milionů korun. Pokud nebudou vypsány na podobné stavby dotační tituly a budeme je muset realizovat z vlastních peněz, počítáme se zahájením prací za pět let.“