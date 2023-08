Když není počasí na venkovní koupání, vydají se o prázdninách mnozí rodiče s dětmi do krytého bazénu. Ve Vsetíně ale mají tuto možnost už jen do 13. srpna. O den později už budou městské lázně z důvodu pravidelných sanitárních dnů i oprav bazénové haly a toboganové věže uzavřené. Moc možností, kde se ve Vsetíně v letním počasí osvěžit, poté místním nezbude.

Vsetínské koupaliště Pod Pecníkem. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Mrlina

Venkovní bazén Sokolák, který je součástí městských lázní, je pro návštěvníky nepřístupný už od poloviny července. Koupání v řece Bečvě, která protéká městem, asi není úplně nejlepší nápad.

Pro zhruba 25 tisíc obyvatel Vsetína tak zůstává jediná možnost koupaní: venkovní koupaliště Pod Pecníkem. A to je přeci jen málo.

Koupaliště Pod Pecníkem je otevřeno v případě příznivého počasí denně od 9 do 20 hodin. Letošní změnou v provozu je krom vyšší ceny za vstupné i nový návštěvní řád. Ten musel být zpřísněn, vzhledem k chování některých návštěvníků v minulém roce.

Pokud návštěvník nebude dodržovat pravidla koupaliště, i přes napomenutí plavčíka nebo jiné pověřené osoby, bude vykázán z areálu na zbytek letní sezóny 2023.

Občerstvení Pod Pecníkem:



Pivo 0,5 l – 41 Kč

Limo 0,5 l – 35 Kč

Párek v rohlíku – 35 Kč

Hranolky s kečupem – 55 Kč

Cena celodenního vstupného pro dospělé činí 120 Kč proti loňským 100 korunám, děti od 3 do 15 let, senioři starší 65 let a ZTP zaplatí za celodenní vstup 90 Kč (loni 60 korun), děti do tří let mají vstup na koupaliště zdarma.

Cena za pronájem multifunkčního hřiště zůstává stejná jako v minulém roce, a to 100 Kč za hodinu. Vstupné je možné platit bezhotovostně.

Sanitární dny v lázních se letos protáhnou

Sanitární dny v městských lázních ve Vsetíně trvají každoročně kolem jednoho až dvou týdnů, letos však bude bazén uzavřen déle, neboť zde dojde i k dalším pracím.

„Od 14. srpna budeme provádět nejen standardní sanitární práce, ale i náročnější údržbu bazénových technologií a neodkladné opravy v bazénové hale a toboganové věži,“ přiblížil důvod delšího uzavření lázní Pavel Bartoň, místostarosta a jednatel Vsetínské sportovní, která je provozuje.

Bazén Městských lázní ve Vsetíně.Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Společnost tak využije záruční doby a bude reklamovat některé závady, jež se objevily po rekonstrukci bazénu a jeho technologií před dvěma lety. „Záruční doba uplyne příští rok, takže nechceme na nic čekat a uplatníme reklamaci na nedostatky, které se během provozu projevily,“ vysvětlil jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal.

Bazén má být opět otevřený od 11. září. „Tento termín byl stanoven po dohodě s Plaveckou školou Vsetín tak, aby nebyla omezena výuka plavání pro základní školy,“ dodal místostarosta Bartoň.