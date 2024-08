Teplota vody příjemných 27 stupňů lákala k letnímu nicnedělání. V pondělí krátce po druhé hodině odpoledne bylo koupaliště Pod Pecníkem z třetiny zaplněno a do areálu stále proudily hloučky návštěvníků.

„Už teď je tady téměř 250 lidí a odpoledne bude číslo atakovat 600, což je plná kapacita areálu,“ řekla pokladní Hedvika. Letošní sezona je podle ní povedená a koupaliště se těší velké oblibě místních. „Lidí chodí hodně, jsme spokojeni. Hlavně o víkendech bývá plno,“ zhodnotila návštěvnost.

Celodenní vstupné stojí dospělého 130 korun, děti ve věku 3-15 let a seniory nad 65 let potom 100 korun. Koupaliště je otevřeno denně od 9 do 20 hodin.

V bufetu se návštěvníci mohou osvěžit jak malinovkou, kofolou, tak pivem nebo proseccem.

K jídlu nechybí klasické hranolky s kečupem, langoš, kukuřice nebo smažený sýr.

Ceny občerstvení

Pivo 10 0,5l – 45 korun

pivo 12 0,5l – 50 korun

Kofola 0,5l – 40 korun

Malinovka 0,5l – 40 korun

Párek v rohlíku – 35 korun

Sladká kukuřice – 35 korun

Sladká wafle – 40 korun

Smažený kuřecí řízek s hranolky – 129 korun

Smažený vepřový řízek s hranolky – 149 korun

Smažený sýr s hranolky – 139 korun

Langoš – 80 korun