Návštěvnost Lapače láme rekordy. Fanoušci se blýskli hned na úvod finále

Ochozy zaplněné doslova do posledního místa, na úvod působivé choreo domácích fanoušků přes celou tribunu na stání s nápisem To my jsme Vsetín.

Vsetínští hokejoví fanoušci. Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Mrlina

Valaši si po dlouhých jedenadvaceti letech zahráli finále profesionální hokejové soutěže a byl to strhující hokej, kterému nechybělo téměř nic – snad jen šťastnější konec pro domácí. Vsetín v prvním finálovém utkání první ligy doma na Lapači podlehl hostující Dukle Jihlava 2:4. „Právě ona prohra byla taková ta pomyslná jediná kaňka na tomto hokejovém svátku,“ říká fanoušek valašského klubu Radim Smolík. Podle očekávání viděla úvodní finále Chance ligy rekordní návštěva sezóny. Na ochozy se vtěsnalo 5030 diváků. Radim Smolík byl jedním z nich a utkání si v hledišti patřičně užíval. Vsetín má srdce, dáme do toho vše, věří Jiří Čunek hokejistům z Valašska „Zápas začal parádním choreem přes celou tribunu na stání. Lidem, kteří se na něm podíleli, patří jen slova chvály a uznání. Slivovice byla opět cítit všude kolem, atmosféra byla po celé utkání špičková, fandilo se neustále, i když domácí prohrávali,“ shrnuje vsetínský fanoušek. Věří, že úvodní klopýtnutí domácích ještě nic neznamená. „Důležitý bude dnešní druhý zápas. Věřím, že se tentokrát štěstí přikloní na naši stranu, protože za stavu 0:2 na zápasy by to měl Vsetín již opravdu těžké,“ přemýšlel před pondělním druhým duelem Radim Smolík. Je ale přesvědčený, že nelehkou sérii s Duklou Valaši nakonec vyhrají. „Můj tip na konečné rozuzlení celé série je 4:3 pro Vsetín,“ prozrazuje. Že si žádné utkání na vsetínském Lapači nenechá ujít, není třeba zdůrazňovat. A přemýšlí i nad cestou na Duklu. „Zřejmě na páteční zápas v Jihlavě nebo případně při šestém zápase příští týden v úterý,“ říká Radim Smolík. Dosud velmi úspěšná sezona VHK ROBE Vsetín dala vzpomenout na slavnou valašskou hokejovou éru, kdy se na Lapači bojovalo o extraligové tituly. Návrat do extraligy je velkým snem a na atmosféře nejen na zimním stadionu je to cítit. Vsetín je znovu městem, které žije hokejem. Poznat je to mimo jiné i na velmi vysokých diváckých návštěvách především teď v play-off. OBRAZEM: Hudler zahájil finále Chance ligy. Vsetín před 5 000 diváky padl „Lidí je výrazně více, než při utkáních v běžné sezoně. Určitě o sto procent více,“ všímá si Miroslav Vokulič, který na zimním stadionu provozuje hospodu Music Club Lapač. I on se tedy má během vyřazovacích bojů co ohánět, protože spotřeba především zlatavého moku taky poskočila prakticky na dvojnásobek. „Fandové sem chodí právě hlavně na pivo. Možná osmdesát procent všech hostů,“ říká hospodský. A připomíná, že hospůdka na Lapači zůstává otevřená i pokud zrovna Vsetín nehraje na domácím ledě. „Po celé play-off je u nás možné sledovat přenosy z jednotlivých utkání na televizní obrazovce,“ zve Miroslav Vokulič. Úvodní choreo fanoušků Vsetín na úvod 1. finále s Jihlavou: Zdroj: Youtube