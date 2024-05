/FOTOGALERIE/ Dva roky trvala stavba moderního dopravního terminálu, kolejiště i podchodu pod železnicí ve Vsetíně. Rekonstrukce nádraží, jejímž investorem je Správa železnic, stála více než tři miliardy korun. V pátek 3. května se uskutečnilo slavnostní otevření a zrekonstruované nádraží bylo uvedeno do ostrého provozu.

Slavnostní otevření nového dopravního terminálu na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 | Video: Deník/Iva Nedavašková

Původní nádražní budovu nahradila nová třípodlažní dopravní hala, která bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu.

Hlavní čekací plochy pro cestující jsou v odjezdové hale v prvním podlaží a navazují přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami máji zázemí zaměstnanci. V suterénu jsou technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory propojuje schodištěm s výtahem a eskalátory.

V rámci slavnostního otevření přijela z Kopřivnice legendární Slovenská strela nebo Masarykův prezidentský vagón. Vsetíňané si historické skvosty mohou prohlédnout do páteční 16 hodiny.

Socha Slovenské Strely je pocta vynálezci Sousedíkovi. Ozdobí vsetínské nádraží

Na známý slovenský vlak odkazuje i umělecký artefakt v srdci nového železničního terminálu, a to nad schodištěm do prvního patra. Autorka sochy Veronika Plátková zároveň vzdala hold Josefu Sousedíkovi, slavném vsetínském rodákovi. Vynálezce, podnikatel a odbojář Sousedík totiž vymyslel hybridní pohon do Slovenské strely.