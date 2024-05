/FOTOGALERIE/ Dva roky trvala stavba moderního dopravního terminálu, kolejiště i podchodu pod železnicí ve Vsetíně. Rekonstrukce nádraží, jejímž investorem je Správa železnic, stála více než tři miliardy korun. V pátek 3. května se uskutečnilo slavnostní otevření a zrekonstruované nádraží bylo uvedeno do ostrého provozu.

Slavnostní otevření nového dopravního terminálu na rekonstruovaném vlakovém nádraží ve Vsetíně; pátek 3. května 2024 | Video: Deník/Iva Nedavašková

Původní nádražní budovu nahradila nová třípodlažní dopravní hala, která bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu.

Hlavní čekací plochy pro cestující jsou v odjezdové hale v prvním podlaží a navazují přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami máji zázemí zaměstnanci. V suterénu jsou technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory propojuje schodištěm s výtahem a eskalátory.

Nad schodištěm do prvního patra je instalován umělecký artefakt inspirovaný legendárním vlakem Slovenskou strelou. Autorka sochy Veronika Plátková zároveň vzdala hold Josefu Sousedíkovi, slavném vsetínském rodákovi. Vynálezce, podnikatel a odbojář Sousedík totiž vymyslel hybridní pohon do Slovenské strely.

Na Slovenskou strelu čekaly na novém nádraží davy Vsetíňanů

Kromě stavby nového terminálu došlo ve Vsetíně také k nahrazení původních nástupišť s úrovňovým přístupem přes koleje. Nová jsou dostatečně široká a zastřešená.

„Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod jsme vybudovali podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách stanice,“ popisuje některé přínosy rekonstrukce generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

VIDEO: Součástí rekonstrukce vsetínského nádraží byla i stavba nového podchodu U Křivačkárny: Zdroj: Deník/Michal Burda

„Na nové vlakové nádraží jsme se intenzivně chystali již od roku 2015. Tato příprava se vyplatila, protože Ministerstvo dopravy i Správa železnic naše náměty přijaly a dnes vidíme povedený výsledek,“ těší starostu Vsetína Jiřího Čunka.

Stavební úpravy zahrnovaly přestavbu celé stanice a také navazujícího úseku do zastávky Ústí u Vsetína. Z hlediska bezpečnosti bylo důležité zrušení přejezdu přímo ve stanici, auta už mohou využívat novou silnici a most přes říčku Rokytenku. Namísto dosavadního přechodu ve Štěpánské ulici vznikl podchod, který ústí do ulice U Křivačkárny.

Na vlakové nádraží teď naváže stavba autobusového

Práce kolem nádraží však nekončí. Město Vsetín nyní začíná budovat dopravní infrastrukturu kolem parkovacího domu a nové autobusové nádraží, které bude umístěno bezprostředně u vlakového. „Cestující díky tomu přestoupí z vlaku systémem hrana – hrana během několika minut suchou nohou do autobusu,“ doplnil starosta Čunek.

Investice města do vybudování autobusového nádraží, infrastruktury kolem parkovacího domu, výstavby dnes zprovozněné části podchodu pod železnicí a zanádražního prostoru se celkově bude pohybovat ve výši téměř 280 milionů korun.

VIDEO: Na Slovenskou strelu čekaly na novém nádraží davy Vsetíňanů: Zdroj: Iva Nedavašková

V sousedství železniční stanice dále pokračuje výstavba parkovacího domu, kterou realizuje Správa železnic, Zlínský kraj se pak bude podílet na financování přestavby Nádražní ulice včetně okružní křižovatky ve výši téměř 20 milionů korun.

To znamená že celkové náklady města a kraje jsou 300 milionů korun, celá akce včetně financování části Správy železnic vyjde na více než 3 miliardy korun.