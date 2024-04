U Vsetína zpomalte. Kvůli stavbě nového připojovacího pruhu tady platí třicítka

Dopravní omezení číhají na řidiče na silnici I/57 na výjezdu ze Vsetína směrem do Valašského Meziříčí. Stavba rampy Mostecká se dostala do další fáze a dělníci se pustili do budování připojovacího pruhu. Motoristé musí po silnici I/57 zúženými provizorními pruhy, a to v každém směru s maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině.

Vsetín - Rampa Mostecká, duben 2024 | Video: Iva Nedavašková