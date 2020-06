Podle vedení města jde o zatím o vize, jak by mohlo centrum Vsetína vypadat v roce 2025.

O návrzích, s nimiž se zatím seznámili zastupitelé a členové komisí rady města, chce radnice jednat také s veřejností.

Neutěšený stav veřejných budov na Svárově je předmětem diskusí už dlouho dobu. V havarijním stavu je městský úřad, stejně tak terasa a schodiště sousedního domu kultury.

Oku v žádném případě nelahodí ani budova takzvaného Lega, které ve Vsetíně vyrostlo na počátku 90. let minulého století původně jako dočasná stavba a kde je soustředěno několik obchodů.

Tržnice, parkoviště, dům se zahradou

Radnice proto na sklonku loňského roku oslovila pět architektonických kanceláří s požadavkem zpracování urbanisticko – architektonické studie. Tři na výzvu reagovaly a vypracovaly návrhy, které se zabývají vizí, jak by mohlo vypadat centrum města v roce 2025.

„Vzniklé studie jsou jakýmsi odrazovým můstkem a měly by být podkladem pro diskuzi o tom, jak by mělo centrum města vypadat, jaká bude jeho další koncepce,“ říká starosta města Vsetín Jiří Růžička.

Své studie nabídly týmy architektů z kanceláří A8000, CASUA a Kamil Mrva Architects.

Architekti poslední jmenované kanceláře například počítají s vybudováním nového vyvýšeného prostranství mezi stávající radnicí, domem kultury a obchodním domem Coop. Tato platforma výškově sjednotí vstupy do zmíněných veřejných budov a má se stát novým centrálním náměstím Vsetína.

„Pod náměstím vzniká parking o kapacitě 111 aut, ze kterého je možné se pomocí výtahu suchou nohou dostat do interiéru veřejných budov,“ píší odborníci z Kamil Mrva Architects.

Počítají také s tržnicí, využitím střech domu kultury i radnice, budovu tzv. Lega v jejich vizi nahrazuje nový obytný dům se zahradou.

Dominanta ve tvaru V

Zvýšením a lepším využitím současné plochy „náměstí“ před stávající radnicí a domem kultury se zabývají také architekti studia CASUA. Počítají rovněž se vznikem nadzemních i podzemních parkovacích míst.

Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je však v této vizi vybudování zcela nové budovy městského úřadu v místě dnešního komplexu „Lego“.

„Je řešena jako nová dominanta města ve výrazném půdorysném tvaru písmene ‚V‘. Budova je navržená s jedenácti nadzemními a dvěma podzemními podlažími,“ stojí v návrhu studia CASUA. Nynější budova radnice by zůstala zachována, nově by v ní sídlil dům s pečovatelskou službou, byly by zde také lékařské ordinace či bytové jednotky.

Srovnání do jedné výšky

Novostavbu městského úřadu, v tomto případě napojenou na stávající dům kultury, do své představy zahrnuli také architekti studia A8000. Mělo by jít o šestipatrovou obdélníkovou budovu, která by si rovněž vyžádala demolici nynějšího „Lega“.

Studio A8000 se ve svém návrhu dále zabývá mimo jiné vybudováním podzemního parkoviště, odstraněním havarijního schodiště a terasy domu kultury, srovnáním prostranství do jedné výškové úrovně a řadou dalších úprav.

Stávající budovu radnice podle této studie čeká rekonstrukce během níž přijde o tři horní patra. Co se využití týče, mohla by zde dál sídlit část městského úřadu.

Všechny uvedené návrhy měly být zastupitelům i veřejnosti představeny již v březnu, naplánované pracovní jednání ale odsunula pandemie koronaviru.

„Předpokládáme, že po tomto úvodním setkání a představení záměrů se zastupitelé budou návrhy zabývat a poté dojde také k veřejnému projednávání,“ ujistil starosta Růžička.