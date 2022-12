Obchůzky, jež byly v té době už dávno zaniklé. Dávný zvyk se podařilo místním obnovit po osmdesáti letech před Vánoci v roce 2018 a pátým rokem už jej v Lužné znovu pravidelně dodržují. S výjimkou dvou covidových let.

Letos se ale specifický zvuk – lu, lu, lu – který zahalené postavy při obchůzkách vyluzují, vesnicí opět ozývá. Je úterý 13. prosince, teploměr ukazuje minus jedenáct stupňů, pod nohama vrže zmrzlý sníh.

Bílé postavy vyráží od místní hospůdky U Šajerů, kde předtím našly zázemí k patřičnému ustrojení a nabílení tváří.

„Dole mám tři vrstvy, nahoře taky tři a na tom ještě bílou plachtu,“ vypočítává s úsměvem jedna z Lucek, jak je na mrazivý večer a pouť mezi chalupami připravená.

Skupina se hned před hospodu dělí na tři menší, které se pak vydávají třemi různými směry po vesnici.

„Máme letos hodně nemocných, tak bylo třeba improvizovat a vzít i své děti,“ ukazuje na tři nejmenší účastnice Iva Mišunová, organizátorka obchůzky, sama také pečlivě zahalená do bílého prostěradla a s nabílenou tváří.

Nejmladší Jolanka na prstech ukazuje, že jsou jí tři roky. Obchůzku si na první pohled užívá.

„A ještě za to dostanu ‚kokinko‘,“ těší se nejdrobnější Luca.

Skupinky obchází od domu k domu, na zápraží na sebe upozorňují výše popsaným typickým zvukem. Husími pery přitom ometají zárubně i dveře, vymetají kouty. Vstupují i do stavení a „oprašují“ nábytek či stůl.

„Vymetáme všecky špatné neduhy,“ vysvětluje Iva Mišunová s tím, že dřív lucky také kontrolovaly, jestli hospodyně náhodou nešijou, nepletou nebo neháčkujou.

„To by se v době adventu nemělo. Když zjistily, že ano, tak jim všechno rozstříhaly, zlikvidovaly,“ připomíná.

Luce by také neměly při návštěvách stavení vůbec promluvit. Na to se ale dnes v Lužné až tolik nehledí. Zvyk nezvyk, přece jenom jde také o příjemnou sousedskou návštěvu v předvánočním čase. A popřát pěkné svátky, dát si drobné pohoštění nebo štamprlku na zdraví – to určitě nelze považovat za porušení tradice. Místní s tím problém nemají.

„Věděl jsem, že dnes budou chodit. Tak jsem si říkal, že alespoň něco musím na stůl nachystat,“ říká Karel Sívek, u jehož domu se také jedna z bíle nastrojených skupinek zastavila. Pohoštění má připravené.

„Hlavní je ale, neometat pavučiny. Ony nám to Luce ometou,“ usmívá se.

Dobu před více než osmdesáti lety, kdy v Lužné ještě Lucky chodívaly, samozřejmě nepamatuje. Až nynější novou tradici.

„Obnovilo se to tuším před čtyřmi, pěti lety. A je to dobře, že se takové tradice znovu objevují a dodržují. Ať už je to tato, nebo třeba Mikuláš,“ těší Karla Sívka.