Všechny karty na stůl. Zde jsou priority hlavních politických stran

Volby jsou tu. Pokud ještě nejste rozhodnutí, které straně dáte dnes či zítra svůj hlas, superdebata Deníku by vám mohla nabídnout řešení. Kandidáti deseti hlavních stran a hnutí včera představili klíčové priority svých programů.

Jednotliví účastníci měli na představení hlavního programového bodu 30 sekund. Zároveň se pokoušeli odhadnout, jak pravděpodobné je přijetí návrhů budoucí Poslaneckou sněmovnou. Ostatní účastníci debaty poté hlasovali, zda jsou podle nich dané zákony průchodné, či nikoli.

Michaela Marksová (ČSSD)

∙ Priorita: Konec levné práce, a to především prostřednictvím zvyšování minimální mzdy. Ta by do roku 2022 měla vyrůst přinejmenším na 16 tisíc korun.

∙ Šance na úspěch: 100 %.

∙ Političtí konkurenti: Většina s Marksovou nesouhlasí, vidí problém jinde, například ve výši daňového zatížení firem.

Karla Šlechtová (ANO)

∙ Priorita: Mělo by se zlepšit image země. Jako téma zmiňuje zlepšení kontroly využívání sociálních dávek.

∙ Šance na úspěch: 100 %.

∙ Političtí konkurenti: Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) okamžitě reaguje, že Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání, což je „unikátní forma, jak zviditelnit ČR ve světě“. Většina se ale jinak shoduje, že reforma sociálních dávek by měla proběhnout.

Vít Rakušan (STAN)

∙ Priorita: Vzdělání je základ ekonomiky a investice do vzdělání znamená, že školy i vědci budou schopni sami řešit své problémy a nebudou zátěží pro stát.

∙ Šance na úspěch: 75 %.

∙ Političtí konkurenti: Většina souhlasí a daná opatření budou přijata příští sněmovnou na 80 a více procent.

Petr Robejšek (Realisté)

∙ Priorita: Základem je role rodiny. Je to klíčová jednotka fungování společnosti, která se dnes netěší takové podpoře, jaká by byla třeba. Nabízí snazší návrat do práce maminkám dětí do sedmi let s tím, že jim i jejich zaměstnavatelům bude odpuštěno důchodové pojištění.

∙ Šance na úspěch: 95 %.

∙ Političtí konkurenti: Přítomní souhlasí s podporou rodin s dětmi, ale daný zákon podle nich spíše neprojde.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

∙ Priorita: Chceme reformovat tři klíčové systémy – penzijní, zdravotní a vzdělávací. Přičemž například v otázce vzdělávání chceme navíc 30 miliard pro regionální školství.

∙ Šance na úspěch: 100 %

∙ Političtí konkurenti: U většiny panuje optimismus, že by takový návrh mohl projít.

Daniel Herman (KDU-ČSL)

∙ Priorita: Zásadní je dostupnost bydlení pro mladé rodiny a seniory. Při řešení je třeba využít obecní domy a pozemky. Za příklad uvádí Prahu 7.

∙ Šance na úspěch: neuvedl.

∙ Političtí konkurenti: Namítají, že ministr Herman uvedl příliš obecný cíl, se kterým navíc lze jen souhlasit. Konkrétní problém a jeho řešení však nenabídl, proto odmítají hlasovat.

Zbyněk Stanjura (ODS)

∙ Priorita: Vyšší příjmy pro občany této země. Konkrétně zavedení jednotné, 15procentní daně z hrubé mzdy, snížit daňové odvody zaměstnavatelům a zrušit limity pro uplatnění daňových paušálů.

∙ Šance na úspěch: 51 %.

∙ Političtí konkurenti: Nesouhlasí a dávají 30 procent.

Jiří Dolejš (KSČM)

∙ Priorita: Klíčová je sociální solidarita a s ní souvisí zcela zásadní udržení prvního důchodového pilíře.

∙ Šance na úspěch: 51 %.

∙ Političtí konkurenti: Na problematice důchodů se většina zástupců vyjádřila podle ideologického klíče. Příznivci pravice chtějí podporu dalších pilířů, příznivci levice chtějí podporu prvního, tedy státního pilíře.

Ivan Bartoš (Piráti)

∙ Priorita: Dostupnou kontrolu státní moci. Veřejná správa musí být otevřená, má být posílena kontrolní funkce NKÚ.

∙ Šance na úspěch: 100 %.

∙ Političtí konkurenti: Většina souhlasila, mnozí jen připomínají, že mnoho zákonů již bylo přijato.

Tomio Okamura (SPD)

∙ Priorita: Zákon o referendu v co nejširší podobě.

∙ Šance na úspěch: 60 %.

∙ Političtí konkurenti: Kromě ODS je většina stran pro schválení zákona o obecném referendu, ovšem nikoli v co nejširší podobě. Naopak je třeba jasně definovat striktní podmínky pro uspořádání referenda a vymezit otázky, o nichž referendum nebude možné uspořádat. I proto dávají Okamurovu návrhu 30procentní šanci.