První ročník úspěšně dokončilo jedenadvacet cyklistů. V dalších letech však jejich počet velmi rychle narůstal. Do loňského jubilejního desátého ročníku se zapojilo 784 jezdců. „V době před pandemií koronaviru se našeho projektu účastnilo i přes tisíc cyklistů ročně. Po odeznění pandemie a se začátkem války na Ukrajině a s ní spojenou krizí obecně zájem společnosti o sport trochu ochabl,“ všímá si zakladatel a hlavní organizátor VKV Adam Hloch.

Podle něj je menší zájem vidět na nižší návštěvnosti sportovních akcí i na menším zapojení lidí do pohybových aktivit. „Projevilo se to také ve VKV, kde jsme zaznamenali jistý úbytek účastníků. V našem případě to ale vloni bylo i tím, že jsme pro jubilejní ročník vybrali nejnáročnější vrcholy našeho regionu. A ne každému, kdo ročník začal, se podařilo je zkompletovat,“ konstatuje Adam Hloch.

Tečku za desátým ročníkem cykloturistického projektu Vrchařská koruna Valašska učinilo první únorovou sobotu slavnostní vyhlášení výsledků, jež se uskutečnilo ve velkém sále Domu kultury Vsetín.

Zapojují se děti, firemní týmy i hendikepovaní

Z celkových 784 účastníků patřilo do hlavní kategorii určené cyklistům na běžných kolech 531 sportovců. Vůbec nejrychleji se vrcholy podařilo zkompletovat rodinnému tandemu Metoději a Antonínu Liebelovým ze Zubří, respektive Poličné. Zdolali je za 1 den, 11 hodin a 45 minut jízdou dlouhou 330 kilometrů.

Jako součást hlavní kategorie byla v desátém ročníku VKV premiérově vyhlášena i soutěž zaměstnavatelů. Každý účastník této kategorie získával za zdolané vrcholy body pro svého zaměstnavatele. Nejvíce jich nakonec nashromáždili zaměstnanci rožnovské společnosti onsemi, která je generálním partnerem VKV.

Proměna centra Vsetína pokračuje stavbou podchodů. Běží i tendry na další stavby

Další tradiční kategorií projektu je VKV junior – s Austinem na vrchol! určená dětem. Do ní se v roce 2022 zapojilo 251 cyklistů ze 76 škol a 39 sportovních klubů, přičemž 215 držitelů splnilo podmínku pro zisk ocenění, tedy zdolat alespoň pět libovolných kopců. „Ve skupině žáků základních škol nejrychleji pokořil všechny vrcholy Jiří Havlík ze Zlína, ve skupině studentů středních škol to byl Metoděj Liebel ze Zubří,“ informovali pořadatelé.

Podobně jako v hlavní kategorii i v té juniorské účastníci získávali zdolanými kopci body do kolektivních soutěží – do pořadí škol a také sportovních klubů. Ze škol se nejvíce zapojili studenti Masarykova gymnázia, SZŠ a VOŠZ Vsetín, ze sportovních klubů pak hokejisté VHK ROBE Vsetín.

Další vedlejší kategorií je Navmatix VKV bez bariér. Tu i v roce 2022 tvořily tři skupiny. Největší tradici z nich má ta určená hendikepovaným cyklistům. Zapojili se do ní čtyři účastníci, z nichž nejrychleji pokořila vrcholy Dana Pohořelská ze Vsetína. Ve skupině přívěsných vozíků se k držitelům zapojilo 5 sportovců a jejím vítězem se stala Jana Koutná ze Vsetína. V poslední skupině elektrokol se mezi 23 účastníky nejvíce dařilo Marianu Kapustovi z Brumova-Bylnice.

Benefice pro Janu i společně darovaná krev

Desátý ročník VKV ale nebyl jen o zdolávání vrcholů. Spojen byl i s beneficí nazvanou Šance pro véčkařku Janu. „Smyslem bylo finančně podpořit čtyřnásobnou držitelku VKV Janu Macíčkovou, která podstupuje rekonvalescenci po vážném úrazu. Podporu mohli lidé posílat na transparentní účet našeho spolku po celou dobu konání desátého ročníku. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme,“ vzkázal člen organizačního týmu VKV Michal Horský. Výsledek sbírky je velmi sympatický – celkově se vybralo více než 432 tisíc korun.

Nevíte, kam ve Valmezu za sportem? Poradí nový webový portál

Součástí VKV 2022 byly i tradiční doprovodné aktivity. Účastníci cykloturistického projektu například celkem čtyřikrát absolvovali skupinové darování krve. Organizátoři připravili i veřejnou vyjížďku či besedu se špičkovým českým ultracyklistou a patronem VKV Svaťou Božákem.

„Jubilejní ročník jsme uzavřeli tradičním galaprogramem v Domě kultury Vsetín. A nyní už odstartovaly přípravy ročníku jedenáctého. Podrobnosti k němu zveřejníme již brzy. Prozatím mohu slíbit to, že v něm vyhlásíme k zdolávání dvacet zcela nových vrcholů, které se ještě v hlavní kategorii neobjevily,“ uzavřel Adam Hloch.

Vrchařská koruna Valašska je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Smyslem je motivovat širokou veřejnost k pohybu. Pořadatelé každoročně vytipují 20 vrcholů (v roce 2022 to bylo výjimečně 21 vrcholů) na území Valašska a v těsném okolí, které poté cyklisté v období duben – listopad zdolávají. Je na každém, kdy na kopce vyjede a jakou zvolí trasu. Podmínkou je na každém vrcholu si pořídit selfie, které dokumentuje jeho zdolání. Další informace o tomto cykloturistickém projektu na webu www.vkv-bike.cz.