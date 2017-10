Voličům nezabránil ani pobyt v nemocnici

Sto padesát jedna volebních místností se dnes otevírá na území bývalého okresu Vsetín. Valaši mohou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin využít svého práva a rozhodovat o budoucnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.