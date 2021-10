Příkladem takové dezinformace bylo podle Stržínka například tvrzení, že zaměstnanec meziříčské radnice rozlil vzorky vody odebrané z Bečvy po havárii. „Vůbec to nebyla pravda,“ dodal Stržínek.

„Určitě nás to před volbami poškodilo. Zejména pak dezinformace, které se v této souvislosti objevovaly v médiích,“ míní.

Nyní podle něj svitla naděje, že alespoň do budoucna bude při vyšetřování podobných kauz měřeno každému stejným metrem. A že si firmy, které potenciálně mohou havárii, jako byla ta na Bečvě, způsobit, dají o to větší pozor.

„Padlo sice obvinění, ale to je rozporované. Otázkou je role inspekce životního prostředí, která podle řady odborníků a lidí, kteří se tomu věnují, nepracovala, jak by měla. A ministr životního prostředí její činnost kryje,“ říká.

„Zpráva je zmanipulovaná, vylhaná a ohnutá,“ reagoval ministr životního prostředí Brabec a označil ji za snahu zasáhnout do sněmovních voleb. „Opět ‚antibabiš‘ jako vyšitý,“ prohlásil.

K vážné ekologické havárii na Bečvě došlo loni 20. září. Na čtyřiceti kilometrech toku od Valašského Meziříčí až po Přerov uhynulo po otravě kyanidy na 40 tun ryb. Mezi podezřelými se objevila také meziříčská chemička DEZA patřící do holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO).

Spočítali to voliči Babišovu hnutí ANO i za otrávenou řeku Bečvu? Otázka, která se v souvislosti s výsledky sněmovních voleb, v nichž na úkor ANO uspěly koalice složené z dosud opozičních stran, přinejmenším nabízela. Minimálně tedy ve Valašském Meziříčí, potažmo pak na Valašsku jako takovém.

