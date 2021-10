Jen o málo nižší volební účast hlásí ke stejnému času Kroměříž, kde podle radničního mluvčího Jana Vondráška odvolilo 52 procent, tedy 12 169 lidí. Průběžná volební účast v Otrokovicích ve druhém volebním dnu k 10. hodině činila přibližně 51 %.

„Z celkového počtu 14 185 voličů jich odvolilo 7 247,“ prozradila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Volební účast v Uherském Hradišti trhá rekordy

Celkem 65,3 procent činila v sobotu 9. října ve 13 hodin volební účast v Uherském Hradišti. V 10 hodin to bylo 54,1 procenta.

„Devět z celkového počtu 25 okrsků přesáhlo volební účast 70 procent, přičemž v tom míkovickém dosáhla bezmála 74,46 procent,“ řekla Deníku Dagmar Vacková z radnice v Uherském Hradišti.

Do zvláštní přenosové urny se v kraji rozhodlo volit 58 lidí

Celkem 70 hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny odevzdali voliči ve Zlínském kraji na DRIVE-IN stanovištích během středy 6. října. Celkem 58 voličů se nahlásilo k hlasování formou zvláštní přenosné volební schránky.

Během pátku 8. října za nimi vyrazily tři hlasovací komise a odvolilo 54 lidí. Další voliči dorazili do volebních místností, kterých je ve Zlínském kraji celkem 685. Informovala o tom mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

„Průběh prvního dne voleb ve Zlínském kraji byl poklidný a obešel se bez mimořádností. Účast ve větších městech zatím podle odhadu volebních komisí vyšší nebo srovnatelná s účastí při jiných parlamentních volbách,“ řekla Soňa Ličková.

Skutečná účast z celkového počtu 497 tisíc oprávněných voličů v kraji bude známa až v sobotu večer.

V Rožnově zamířilo první den k urnám téměř 46 procent voličů

Velký zájem je letos o parlamentní volby v Rožnově pod Radhoštěm. K volebním urnám ve městě zamířilo během prvního dne necelých 46 procent oprávněných voličů.

Je to vyšší číslo, než u minulých voleb do sněmovny před čtyřmi lety, kdy za pátek odvolilo „jen“ necelých 40 procent lidí.Mezi jednotlivými volebními okrsky v Rožnově jsou poměrně výrazné rozdíly.

„Nejvyšší účast je v okrsku číslo 3 v Mateřské škole Tylovice (54 procent), naopak nejméně voličů, pětatřicet procent, prozatím (v pátek) přišlo volit v okrsku číslo 1 na Základní škole Videčská. Obecně nám ovšem volební komise ve všech čtrnácti okrscích hlásí velký zájem občanů volit své zástupce v poslanecké sněmovně,“ shrnula Hana Bočková z odboru kanceláře starosty rožnovského MěÚ.

V Rožnově pod Radhoštěm může k volbám přijít 13 398 oprávněných voličů. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly v pátek 8. října od 14 hodin do 22 hodin a pokračovat dnes od 8 hodin ráno do 14 hodin.