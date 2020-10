Vypravíte děti do školy. Nepotřebují žádné peníze, žádné lístky, žádné kartičky. Všechno už dávno funguje digitálně.

I z té nejzapadlejší vesnice jede každou chvíli autobus. V kolik, odkud, jak dlouho i za kolik se dozvíte z mobilu. Tím také zaplatíte. Nemáte-li mobil, koupíte si jízdenku. Na celý kraj, na autobus, trolejbus i vlak vám postačí jediná.

Silnice bez děr

Do práce vyrazíte autem. Jede se jedna báseň – existují přece „krajské silnice bez děr“. Všude se uhání po nových dálnicích a rychlostních cestách.

Vaše děti jsou ve školách v nejlepších rukou. Jsou moderní, mají charakter „bezpečného prostředí pro žáky i učitele“.

Mládež má po škole k dispozici pestrou škálu nabídek k využití volného času. Kraj mimo jiné podporuje amatérské sportovní aktivity, ale sportovně se vyžívají všichni – od nejmenších po důchodce.

Peníze do kultury

Do folkloru se sypou peníze, protože folklor je důležitý a je náš. Zbyde-li vám čas, zajdete si do kočovného letního kina. Kulturní vyžití jsou všude.

I „v odlehlých částech kraje“.

Nebo si jen tak zajdete do přírody. Je o ni postaráno, všude vás osvěží voda, protože „ji navrátili tam, kde vždycky byla“.

Předvečer zajdete pozdravit své rodiče, kteří tráví sklonek svého života v jednom z nejnovějších domovů pro seniory, kterých za poslední roky vyrostly desítky. Starají se tu o ně spokojení zaměstnanci, kteří mají za svou práci náležitě zaplaceno.

Letecká záchranná služba

O rodiče je postaráno a vy se také nemusíte obávat. Velká krajská nemocnice tu sice nestojí, ale postarají se o vás v Baťově nemocnici, kterou politici „postavili na nohy“.

A ještě ušetřili čtyři miliardy. Pokud byste po cestě z práce zažili na silnici krušné chvilky při autonehodě, ani tehdy se bát nemusíte.

Máme tu přece leteckou záchrannou službu…

Sci-fi? Utopie?

Přesně tak by vypadal život ve Zlínském kraji, kdyby politici budoucí koalice, kterou utvoří hnutí ANO, Piráti, ODS a ČSSD dostáli svým předvolebním slibům.

Prostý lid kampaně ani programy politických stran nehltá. Sleduje je většinou okrajově a považuje spíše za byznys.



„Předvolební kampaň je dneska jenom čistý marketing. Nalákat za jakoukoliv cenu, naslibovat a po volbách se řekne v lepším případe, že to není jen tak, v horším po tom slibu neštěkne ani pes,“ míní Filip Jelínek z Ratiboře u Vsetína.

ANO:

Postavíme naši Baťovku na nohy.

Každý rok postavíme byty za 75 milionů korun.



Piráti:

Víme jak na to. Zajistíme důstojné stáří občanů z pohodlí domova.

Můžeme přilákat investory do našeho kraje, víme, kde začít.



ODS:

Prosadíme urychlenou dostavbu silniční a železniční infrastruktury.

Prosadíme větší transparentnost hospodaření a rozhodování úřadu Zlínského kraje.



ČSSD:

Stop megalomanským projektům!

Prosadíme leteckou záchrannou službu v kraji.

Postavíme nové domovy pro seniory.

Politika je byznys

„Politika je byznys, tomu odpovídají i hesla,“ komentoval stručně Dušan Trličík ze Vsetína.

Někteří sledují komické linie, zajímavé až humorné slogany.

„Mně se na Vsetíně líbily stojany u cesty, kde na jedné straně stavili nemocnici a na druhé byli proti. Záleželo, jestli jsem jel do práce nebo z práce,“ všiml si Sam Adámek.

Petru Vaňkovou dostal slogan, ve kterém politik hlásal, že dostane Zlínsko na vrchol.

„Tak jsem se pousmála, jako že na vrchol čeho? Jinak obecně, kdyby nebyla kauza nemocnice, asi by nikdo neměl žádné volební slogany,“ svěřila se Deníku obyvatelka Zlína.

Slibují třicet let

V programech více stran se objevily sliby o urychlené dostavbě silnic. I tyto body programu jsou lidem spíše pro smích.

„Už třicet let posloucháme od různých kandidátů a to napříč politickým spektrem o urychlené stavbě silnice Vsetín - Valašské Meziříčí. Také o obchvatu Valmezu a též o palačovské spojce. Zkrátka krásné a věčné téma o ničem,“ poznamenal Radim Barbořík z Valašského Meziříčí.

Politoložka Eva Lebedová redakci Deníku přiblížila fakt, že volební programy dneska sleduje obecně menší část voličů.

„Jsou to spíš lidi, kteří se více zajímají o politiku, sledují média a reflektují programy politických stran například na sociálních sítích. Z výzkumu víme, že pečlivě už to nedělají,“ vysvětlila.

Ne všechno se dá splnit

Podle ní je čas před volbami období, kdy se budí emoce a očekávání voličů.

„Pak záleží, jaké je sestavení koalice a kolik těch věcí mohou strany realizovat. Vždycky je nutné kampaně překládat tak, že se slibuje více, ale ne všechno se dá splnit,“ řekla odbornice z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

V krajských volbách voliči více uvažují podle toho, jaké straně důvěřují na celostátní úrovni.

„Nezajímají se tolik o to, co jim strana konkrétně nabízí. Skupina lidí, kteří uvažují o krajských tématech je poměrně malá. Je pravda, že ve Zlínském kraji bylo poslední dobou médii komunikované téma nemocnice. To mohlo do rozhodování voličů více vstoupit,“ míní politoložka.

Krajská politika netáhne

Obecně ale krajská politika lidi moc nezajímá.

„Je mezi celostátní a komunální úrovní. Komunální úroveň je něco, co je pro občany dosažitelného, vidí dopady. Celostátní politiky zase sledují v médiích, nějak si k nim vytváří postoj, jestli jim důvěřují, nebo ne. Krajské politiky moc nevidí,“ podotkla.

Před krajskými volbami se mnoho lidí spokojí s málem informací.

„Podívají se na lídry, na některé osobnosti, jestli by někomu důvěřovali jako hejtmanovi, ale další informace už moc neshánějí. Když děláme povolební průzkumy, spousta lidí ani neumí říci, kdo je hejtmanem,“ uzavřela Eva Lebedová.

Vyňato z předvolebních programů politických stran:

ANO:

Zastavíme odchod mladých, vzdělaných lidí pryč z našeho kraje

navýšíme financování kulturních akcí založených na jedinečné, originální místní tradici.

Zavedeme lokální měnu, kterou rozhýbeme lokání ekonomiku.



ODS:

Navrátíme systematickou práci, slušnost a respekt k zákonům do vedení kraje

Za všech okolností budeme trvat na odpovědném přístupu k rozpočtu

Zaměříme se na vytváření bezpečného prostředí pro žáky a učitele



Piráti:

Nejlepší je odpad, který nevznikne. Předložíme nový plán odpadového hospodářství

Nabídneme občanům připojit se bezplatně k wifi síti

Zveřejníme vše, co můžeme nikoliv, co musíme



ČSSD:

Zadržíme vodu v krajině, ochráníme zdroje pitné vody.

Zajistíme více peněz pro spolky, soubory a sportovce.

Udržíme dostupnost lékařů, pošty a obchodů na venkově.

V krizi vás ochráníme!