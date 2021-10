„V den voleb pak pacienti vhodí hlasovací lístek do připravené zapečetěné mobilní urny, kterou za doprovodu sociální pracovnice nemocnice přinesou členové volební komise k lůžku pacienta,“ popsala Monika Ondřejková.

„Zatím evidujeme dvacet pacientů, kteří by chtěli u nás v nemocnici volit. Asi polovina z nich je z oddělení následné péče, následuje interní oddělení a rehabilitační oddělení,” upřesnila dnes dopoledne.

Větší zájem volit do poslanecké sněmovny, než tomu bylo v minulých obdobích, je letos mezi hospitalizovanými pacienty Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. Do zvláštního seznamu voličů se jich přihlásily dvě desítky. Před čtyřmi lety jich bylo o polovinu méně.

Do Poslanecké sněmovny vynesly minulé volby z Valašska dva kandidáty – Pavla Pustějovského z hnutí ANO a Jaroslava Dvořáka z SPD (oba z Valašského Meziříčí).

Z okresu Vsetín jsou také dva lídři celokrajských kandidátek. Za VOLNÝ blok je to zastupitel města Vsetín Josef Novosad, první místo na kandidátní listině Zelených zase obsadil spolupředseda této strany a rovněž vsetínský zastupitel Michal Berg.

Volební místnosti zůstanou dnes otevřené do 22. hodiny, znovu budou voličům přístupné zítra od 8 do 14 hodin.

Lidé hlasují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 8 v Základní škole Trávníky ve Vsetíně; pátek 8. října 2021 | Foto: Deník/Michal Burda

Úderem čtrnácté hodiny se dnes napříč republikou otevřely volební místnosti. Své hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odevzdávají také lidé na Valašsku. Hlasovat a přispět tak ke složení sněmovny potažmo vlády v příštích čtyřech letech mohou celkem ve 149 volebních okrscích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.