Možnosti volit využívají nejen obyvatelé trvalého pobytu, ale též ti, kteří jsou u nás pouze na přechodnou dobu, na odlehčovací službě.

Obyvatelé domova pro seniory se na volby většinou velmi pečlivě připravují. Jsou zvyklí radit se s rodinou a blízkými a v den voleb mívají dobře rozmyšleno, koho budou volit.

V Domově Harmonie se v pátek 2. října uskutečnilo vše v rychlém tempu právě díky pečlivé přípravě uživatelů.

„Volilo třináct obyvatel domova. Občanský průkaz, voličský průkaz, šup do obálky a vhoz do připravené volební urny. Prostor zbyl i na humor a vše proběhlo v příjemné atmosféře. Musíme pochválit volební komisi, která do domova Harmonie dochází. Jsou trpěliví, vždy milí a vstřícní,“ pochvalovala si Marta Vodáková z Diakonie Vsetín.

Nejvyšší počet voličův v Domově Harmonie byl v roce 2018. Voleb se tehdy zúčastnilo 23 osob. Tedy přesná polovina obyvatel domova.

„Těm, kteří o volení mají zájem, pomáhá sociální pracovník zprostředkovat vyřízení voličských průkazů a komunikovat s úřady,“ doplnila Vodáková.

Pod Diakonii spadá také Domov Vyhlídka. V Domově Harmonie volilo letos třináct lidí, v Domově Vyhlídka osm.