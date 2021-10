Volební výsledky

Po sečtení hlasů ve Zlínském kraji vede Spolu, které získalo 27,78 procent hlasů, ANO na druhém místě získalo 26,98 procent hlasů. Třetí Piráti a Starostové si získali 13,44 hlasů. SPD s 11,38 procenty hlasů uzavírá čtveřici uskupení, kteří se získali křesla v Parlamentu.

Pod pětiprocentní hranicí ve Zlínském kraji zůstali KSČM,ČSSD i Přísaha.

První reakce krajských politiků

Ondřej Benešík, Spolu: Jsem na cestě do Zlína, mám průběžné výsledky. Doufám, že velká města, kde jsou okrsky větší, pro nás budou příznivější. Procenta nad 25 je úspěch. Jde o individuální úspěch pro naši koalici. Jedná se o poměr mezi prvním a druhým. Pokud nebudeme mít vítězství, nemůžu to považovat za úspěch. Uvidíme, jak to půjde dál. Věřím, že větší města nás podpořily víc než malé obce.

Petr Gazdík, Piráti/STAN: Petr Gazdík, Piráti/STAN: Našim cílem bylo změnit poměry v zemi a poslat Babiše do opozice. Zdá se, že se to v nejbližších hodinách může podařit.

Vladimír Zlínský SPD: Co se týká celostátních výsledků, měli jsme představu získat mezi 10 až 15 procenty. Zatím je to tedy v normě. Ve Zlínském kraji jsme nad celostátním průměrem. Výsledky zatím vnímám vesměs pozitivně.

Alena Gajdůšková, ČSSD: Velká města většinově nevolí levici. Obávám se, že se nedostaneme, což mne velmi mrzí. Děkuji všem, kteří nás podpořili. Obrovsky si toho vážím. Uvidíme ale, ještě není úplně sečteno. Zkušenost však říká, že velká města většinově levici nevolí.

Marie Pěnčíková za KSČM: Je mi líto, že se nám nepodařilo obhájit pozice. Asi se neudrží ani ČSSD. Ve Sněmovně tak bude zcela chybět levice. To znamená velice špatnou cestu pro příští čtyři roky.

Výsledky 2017

Ve volbách v roce 2017 přitom získalo poslanecký mandát 12 kandidátů ze Zlínského kraje, z toho čtyři z ANO, dva z SPD a po jednom z KDU-ČSL, ODS, České pirátské strany, KSČM, ČSSD a STAN.

Možnost volit mělo v kraji celkem 497 tisíc voličů v 685 volebních místnostech. Volební účast ve Zlínském kraji přesáhla 68 procent.