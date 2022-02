„Po zřízení veřejných záchodků volala vsetínská veřejnost dlouhodobě. Rozhodli jsme se je vystavět je na místě, kde již v minulosti obdobné zařízení stávalo, tedy na okraji Panské zahrady v blízkosti restaurace U Marků,“ říká starosta Vsetína Jiří Růžička.

Veřejné toalety přišly město na dva a půl milionu

Stavební práce začaly v polovině loňského roku a celá akce přišla městskou pokladnu na 2,5 milionu korun bez DPH.

Dodavatelem stavby, s níž souvisely i nutné přeložky inženýrských sítí, byla na základě veřejné soutěže vsetínská společnost TM Stav.

Zděná stavba je částečně obložená přírodním kamenem a skrývá ve svých útrobách oddělené WC pro muže a společné WC pro ženy a vozíčkáře. Z boku objektu je technická místnost.

Lidé kritizují krátkou provozní dobu

Toalety jsou v provozu od počátku února. Místní lidé to vítají, na sociálních sítích už však dali najevo svou nespokojenost se stanovenou provozní dobou.

Zatímco od května do září bude veřejné WC přístupné od 8 do 22 hodin, od ledna do dubna a od října do prosince od 8 jen do 16 hodin. Podle řady diskutujících je to příliš málo.

Vsetínská radnice na kritiku reagovala ujištěním, že provoz a využití toalet bude sledovat a v případě potřeby provozní dobu upraví. Stejně tak s možnou úpravou provozu počítá také během konání městských kulturních akcí.

O čistotu sociálního zařízení se postará úklidová firma.

„V prvních měsících provozu budeme jeho stav monitorovat, abychom mohli nastavit odpovídající frekvenci úklidu,“ uvedl starosta Růžička.

Použití WC je zpoplatněno deseti korunami, platit lze mincemi všech nominálních hodnot a použít lze i platební kartu.

Červená = obsazeno, ke vstupu je třeba čárový kód

Vstup na toalety hlídá automat. V případě, že nad vchodem svítí červené světlo, je obsazeno. Zaplatit je možné až ve chvíli, kdy nad dveřmi svítí zelená. Příchozí po platbě získá lístek s čarovým kódem, který přiloží ke čtečce u dveří a ty se odblokují.

Imobilní občané vlastnící euroklíč mohou WC využívat zdarma při stejném postupu, kdy vloží euroklíč do spodní části terminálu a následně si odeberou vstupní lístek s kódem.

Pro větší bezpečnost je objekt osazen kamerami snímajícími prostor u vstupu. Ty jsou součástí kamerového monitorovacího systému městské policie.