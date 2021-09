V lokalitě Střítežík zase vyrostl nový železniční most, který zajistí mimoúrovňové křížení budoucí cyklostezky s tratí. Ve Lhotce nad Bečvou pak na náspu silnice třetí třídy v pokračování za nadjezdem železniční trati vznikl nový chodník oddělený betonovými svodidly od silnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.