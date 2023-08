V pořadí už 54. ročník Vizovického trnkobraní doslova klepe na dveře. Areál likérky Rudolf Jelínek se letos otevře v pátek odpoledne a během dvou dní se tam představí například Jaromír Nohavica, Tomáš Klus či kapely Kryštof a Mirai. Chybět nebude ani tradiční velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků letos nazvaná Memoriál Kamila Hamerského.

Trnkobraní 2019. Mirai | Video: DENÍK/Jana Zavadilová

Na jaké interprety se těšit

Mirai, Jaromír Nohavica, Horkýže slíže, Bára Poláková, Visací zámek, Tomáš Klus, Kryštof,

Traktor, Pam Rabbit, Šrouby a matice, Argema, Premier, Hodiny,

Rozálie Havelková, Gang Ala Basta, Poetika, Fleret, Kosovci

Návštěvníci festivalu se mohou opět těšit na špičku české i slovenské hudební scény.

V pátek se areál otevře v 16 hodin a pódium si podmaní mladá zpěvačka Pam Rabbit, kapely Šrouby a matice, Premier, Mirai, Horkýže slíže nebo Argema. Jaromír Nohavica navíc večer na pódiu oslaví své sedmdesáté narozeniny.

Druhý den se areál otevře v 10 hodin. Sobotní program pak nabídne koncert kapely Kryštof, Tomáše Kluse, Báry Polákové, Visacího zámku a mnoha dalších. Chybět nebudou i místní festivalové stálice Fleret a Kosovci.

Představí se také lokální kapela Sympl, vítěz facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní.

Soutěž v pojídání knedlíků

Samozřejmostí je tradiční velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků. Letošní bude in memoriam věnována vzpomínce na Kamila Hamerského z Víru, dlouholetého držitele českého rekordu, jenž v roce 2003 spořádal neuvěřitelných 191 knedlíků.

Jeho rekord překonal až v roce 2018 Radim Dvořáček z Ostravy neuvěřitelným výkonem 202 knedlíků. Zatím nejlepší výkon v této soutěži a zároveň světový rekord drží Patrik Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.

Soutěž otevřená široké veřejnosti se uskuteční v sobotu ve 13.15. Vystupující kapely budou mít po celou dobu festivalu svou vlastní švestkovou soutěž. Vloni v ní excelovala kapela Kosovci.

5 důvodů, proč zavítat na Trnkobraní. Skvělou muziku doplní i neobvyklé zážitky

„Švestky a Valašsko patří odjakživa k sobě – ať ve formě čerstvě sklizených či sušených plodů, sladkých povidel či slivovice se svou specifickou vůní a jemnou chutí. Přidejte porci té nejlepší české i slovenské muziky, malebnou krajinu Vizovicka a výsledkem je Trnkobraní, festival pro všechny vaše smysly,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták.

V areálu festivalu bude tradičně možné ochutnat knedlíky s různými ovocnými náplněmi. Doprovodný program v likérce nabídne exkluzivní exkurze do palírny či muzea slivovice, které návštěvníky seznámí s procesem výroby tohoto typického moravského destilátu. Ten ke koloritu Vizovicka neodmyslitelně patří již od osmnáctého století.

Na bezpečnost dohlédnou desítky policistů

Stejně jako v předchozích letech, i letos budou v pohotovosti desítky policistů, kteří budou až do neděle dohlížet na pořádek v ulicích města, procházet stanovými městečky, kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu a zaměří se také na alkohol a drogy za volantem.

„Apelujeme na návštěvníky festivalu, aby byli obezřetní a zodpovědně přistupovali ke svým osobním věcem, cennostem a penězům. Doporučujeme - své osobní a cenné věci si vždy noste s sebou a mějte je pod dohledem,“ sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová s tím, že se policisté každoročně zabývají krádežemi jak ze stanů, tak ze zaparkovaných automobilů, v nichž návštěvníci často nechávají viditelně na sedadlech elektroniku, kabelky či batohy.

Richard Krajčo: Snažíme se do lidí nacpat energii i radost a dát jim zážitek

„Tyto věci jsou pak velkým lákadlem pro zloděje,“ upozornila mluvčí.

Zároveň vyzvala, aby lidé při průjezdu městem dodržovali pokyny policistů i pořadatelů a k parkování využívali pouze místa k tomu určená.

„Počítejte s chodci, kteří se budou ve vysoké míře pohybovat po všech komunikacích ve Vizovicích, a přizpůsobte svou rychlost. Pokud si nebudete jistí svou střízlivostí, můžete bez obav navštívit Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda můžete usednout za volant svého vozu,“ uzavřela mluvčí.

PROGRAM

pátek 18. srpna

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

18:15 - 19:30 Mirai

19:45 - 20:45 Šrouby a matice

21:00 - 22:30 Jaromír Nohavica

22:45 - 23:45 Argema

00:00 - 01:00 Horkýže slíže

01:00 - 02:00 Premiér

sobota 19. srpna

11:00 - 11:45 vítěz talentové soutěže

12:00 - 13:00 Barbora Poláková

13:15 - 14:15 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků - Memoriál Kamila Hamerského

13:15 - 14:00 Hodiny

14:15 - 15:00 Rozálie Havelková

15:15 - 16:15 Visací zámek

16:30 - 17:30 Gang Ala Basta

17:45 - 18:45 Tomáš Klus

19:00 - 20:00 Poetika

20:15 - 21:45 Kryštof

22:00 - 23:00 Fleret

23:15 - 00:15 Traktor

00:15 - 02:00 Kosovci

Kde a za kolik koupit vstupenky

Vstupenky na Trnkobraní lze zakoupit v předprodeji u společnosti Ticketstream a na dalších vybraných místech, nebo přímo na místě v den konání festivalu. Při vstupu do areálu obdrží návštěvníci na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu festivalu v den konané akce. Pro vstup do festivalového areálu budou k dispozici dvě vstupní brány (od Nádraží ulice pro přijíždějící vlakem a od Razova pro přijíždějící automobilem).

V aktuální vlně předprodeje (až do 18. srpna) vyjde permanentka (pátek + sobota) na 1750 korun. Za lístek pouze na pátek zaplatí dospělý 1000 korun, vstupné pouze na sobotu je o stokorunu dražší. V předprodeji je také možné zakoupit zvýhodněné rodinné vstupné.

Za dvoudenní permanentku zaplatí návštěvníci přímo ve Vizovicích 1900 korun. Páteční vstupenka vyjde na 1100 korun, sobotní na 1200 korun. Senioři nad 65 let zaplatí za permanentku 950 korun. Pouze páteční vstupné stojí seniory 550 korun, sobotní lístek pak 600 korun. Děti do výšky jednoho metru v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Jednodenní vstupné pro děti do 10 let činí 350 korun, děti do 12 let stojí vstupenka 390 korun.

Doprava

Vlakem od Otrokovic do stanice Vizovice (konečná). Z nádraží je do areálu likérky zhruba pět minut chůze. Na zpáteční cestu je možné využít také posílené noční spoje z Vizovic do Zlína ve 2:15 ráno, a to v sobotu i v neděli.

Na Trnkobraní lze cestovat i autobusem. V takovém případě je ideální vystoupit na zastávce Vizovice, Razov, která je nedaleko areálu festivalu.

Autem to bude nejlepší ze Zlína po silnici č. 49, odbočíte na Zádveřice a dojedete až do Vizovic na parkoviště. Od Vsetína po silnici č. 69, přes Vizovice a dále také po silnici č. 49 směr Zlín. Odbočíte opět na Zádveřice.

Parkování

Jelikož stání na hlavní silnici není dovoleno, festival má několik oficiálních parkovišť:

1. ve směru od Zádveřic - parkoviště pro osobní auta, které se nachází před vlakovým přejezdem a firmou Sykora. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty. Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 200 korun.

2. ve směru od Zádveřic - parkoviště pro obytné vozy a karavany s kapacitou zhruba 200 vozů na části louky před festivalovým areálem vedle VIP kempu. Je zpoplatněné. Tato plocha rovněž není hlídaná a pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty. Cena parkovného je tam stanovena na 300 korun.

3. stará silnice ze Zádvěric do Vizovic - při příjezdů dbejte pokynů policistů a dopravního značení.

4. areál Dřevoskladu Vizovice - hlídané velkokapacitní osvětlené parkoviště a kemp. Dřevosklad kemp je plně vybaven wc a sprchami a je v ideální blízkosti areálu - naproti nádraží ČD. Vjezd do objektu se nachází poblíž vizovické sokolovny a otvírá v pátek v 10 hodin. Toto parkoviště je zpoplatněno, avšak není zřizováno pořadatelem festivalu.

Stanování

TrnkobraníZdroj: DENÍK/Jana ZavadilováV těsné blízkosti festivalového areálu je možné bezplatně stanovat ve stanovém městečku. Místo pro stanování je vedle plochy pro parkování a v blízkosti areálu festivalu. V místě pro stanování budou k dispozici toalety a voda. Placenou možností je VIP kemp.