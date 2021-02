„Díky řezu budou mít hrozny dostatečné množství živin a dobrý přístup slunce, jehož paprsky jsou důležité pro zrání hroznových bobulí. Vinař musí brát mimo jiné také ohled na to, jakou odrůdu révy stříhá a podle toho ji tvarovat,“ vysvětluje velehradský vinař Vojtěch Luža starší.

Po řezu se na keři tažně vyvazují k drátu vedení.

„Jako malovinař jsem za slunečných zimních dnů, které mě vytáhly do vinohradu, ořezal malou část keřů, ale s řezem zatím nespěchám. Ještě mohou přijít velké mrazy a očka některých odrůd révy by mohla přemrznout, což by ohrozilo dobrou sklizeň hroznů,“ vysvětluje Vojtěch Luža.

Staví dům, prořezává víno

Drobný vinař z Modré, Lubomír Sláma, se svěřuje, že má sice dost času na to ořezat révu až v březnu, ale řez chce ukončit do poloviny února.

„I při stavbě rodinného domu jsem v lednových dnech odskakoval do vinohradu, abych řez révy prováděl postupně, odstraňoval odplozené dřevo a podle individuálních možností každé hlavy rostlinu omladil,“ prozradil Lubomír Sláma.

Střih a řez je v těchto dnech v plném proudu také ve Vinařství Zlomek a Vávra v Boršicích u Blatnice.

„Jsme někde v polovině těchto prací. Máme v plánu vše ostřihat a povázat někdy do poloviny dubna. Dělá to 40 000 hlav ve starších vinohradech viničních tratí v okolí Boršic u Blatnice, a k tomu 35 000 mladých keřů. U těch je řez jednodušší, protože u nich střiháme při zemi na dvě očka. Tento mladý vinohrad s odrůdami Rulandské bílé, Chardonnay, Rulandské šedé a Hibernal ale budeme dělat až úplně na závěr na přelomu března a dubna,“ uvedl Libor Zlomek.

Optimální zima pro vinohrad

Ten si pochvaluje také letošní průběh zimy. „Jsou srážky, což je dobře. Jsou nějaké mrazíky, což je také dobře. Tento průběh zimy je pro vinohrad zkrátka optimální,“ naznačil boršický vinař.

Mrazík je podle něj přínosem tím, že dokáže poničit houbové choroby, které v teplé zimě přežívají a na jaře a v létě pak mohou propuknout s větší agresivitou, obzvlášť pokud jsou pro ně jsou dobré podmínky v zimních měsících. I mráz má pro vinaře své ale.

„Pokud mrazivé dny přijdou postupně, nevadí ani patnáctistupňový mráz, přijde-li však silná mrazová vlna ze dne na den, může vinohrad zle pomrznout,“ upozorňuje Libor Zlomek.

Také ve vinicích polešovické rodiny Vaďurovy, která pěstuje vinnou révu na ploše 12 hektarů, začali s řezem už v lednu.

„To proto, aby naši zaměstnanci měli práci i v zimě. S řezem nečekáme na teplejší a slunné počasí. Někteří vinaři dokonce začínají s řezem hned po vinobraní, jiní třeba v prosinci,“ řekl Zbyněk Vaďura.

Pozor na Escu

Velké řezné rány prováděné na révě pilkou, ale mohou podle jeho slov oslabit keře, zhoršit výnos, kvalitu hroznů a v poslední době jsou především vstupní branou pro houbovou chorobu Esca, která je dnes mezi vinaři hodně diskutovaná.

„Při řezu révy se proto nedoporučuje vůbec nebo jen minimálně používat pilku a dělat velké rány. Nátěrem infikovaných řezů si může vinař přenést houbovou chorobu Esca na ty zdravé. V našich vinicích ošetřujeme řezy výhradně speciálním postřikem,“ tvrdí Zbyněk Vaďura.

V těchto dnech se měl poprvé v historii v našem regionu konat 17. ročník odborné soutěže v řezu vinné révy. Doplatil však na pandemii koronaviru. Klání Svazu vinařů v areálu vinařství Víno Blatel v Blatnici pod Svatým Antonínkem, muselo být z důvodu špatné epidemiologické situace zrušeno.