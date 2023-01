Tato vesnice se totiž vymyká i volebním výsledkům prvního kola prezidentských voleb, v nichž na venkově dominoval Andrej Babiš. Tady to bylo naopak, Petr Pavel porazil předsedu hnutí ANO o 15 procent. Reportéři Deníku vyrazili do Vigantic a pokusili se zjistit, čím to je.