Videohráč z Huslenek se může v Lolku podělit o miliony

Osm let, deset tisíc hodin. Tolik už věnoval osmnáctiletý Matyáš Orság z Huslenek na Valašsku videohře s názvem League of Legends (LoL), která patří mezi nejvyhlášenější hry současnosti. Ztráta času, řeknou si mnozí. Opak je pravdou. Ti nejlepší hráči jsou totiž placeni mnohem lépe než většina zaměstnanců v ČR a běžně jezdí trénovat do ciziny.

V rámci LoL se účastnil několika turnajů | Foto: archiv Matyáše Orsága

Popsat hru pro neznalé je celkem složité. Ale velmi zjednodušeně si ji můžete představit tak, že se hraje v týmech, přičemž každý hráč sedí u svého počítače, ale prostě vidí, co zrovna v konkrétní hře dělá spoluhráč i protivníci. Jednotliví hráči se snaží získat výhodu na „lajnách“ – cestách na počítačové herní mapě, které vedou od přátelské základny až k té nepřátelské. Zápas je vyhrán ve chvíli, kdy jeden z týmů zničí druhému hlavní budovu „Nexus“. Nejtěžší je probojovat se na vrchol Na profesionální scéně se Matyáš pohybuje už čtyři roky, nyní hraje za tým MAD lions. V týmu vykonává zpravidla nejdůležitější roli „střelce“, na němž leží výrazný kus zodpovědnosti v rámci této hry, které se v hantýrce říká Lolko. Proto ho i další hráči co nejvíce podporují. Častokrát jsou zápasy jiné, častokrát jsou při hře hráči vzdáleni stovky kilometrů. Moderní herní svět tyto překážky snadno překoná. Peter Krupka: Chci na Valašsku dělat vyšší gastronomii Přečíst článek › Virtuálnímu světu věnuje Matyáš 6 dní v týdnu 7 až 10 hodin. „Sedm hodin je povinných. Neděle ale máme volné,“ sděluje. Ve své kariéře už ve 14 letech dosáhl na nejvyšší hodnost této hry "Challenger", dokonce dosáhl v žebříčku na první místo v rámci této hodnosti v Evropě. Podle něj je nejtěžší se mezi elitní hráče vůbec probojovat. „Jakmile se dostanete na vrchol a máte motivaci se zlepšovat, tak není složité se tam udržet,“ myslí si valašský rodák momentálně žijící v Berlíně, který je v herním světě znám pod přezdívkou Carzzy. Jednou se totiž přepsal ve slově crazy, a už to bylo. Reálná šance dostat se na světový šampionát Se svým týmem MAD lions nyní Matyáš v nejvyšší lize LEC bojuje o možnost zahrát si na Mistrovství světa LoL (Worlds). „Skončili jsme v základní části ligy druzí. Chyběla nám jedna výhra a už bychom byli kvalifikovaní na Worlds, ale pokazili jsme to,“ posteskl si. I přesto je účast na Worlds stále v jejich rukou a šance je vysoká. A teď ten výdělek: Jen za poslední místo na mistrovství převzal za rok 2019 tým 11 tisíc dolarů, tedy zhruba čtvrt milionu korun. Výherce šampionátu si pak odnesl přes 18 milionů korun. Pokud hrálo v týmu 5 lidí, odměna je velmi atraktivní.

Autor: Jakub Pelčák