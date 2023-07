Davy lidí si během uplynulé soboty nenechalo ujít možnost projet se historickým vlakem na trati mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím. V čele soupravy pak nemohla chybět ikonická parní lokomotiva 'Velký bejček'.

Rožnovské parní léto, 8. července 2023. | Video: Dominik Pohludka

Vlaková souprava sestavena z historických vozů bývalé 3. třídy a služebního vozu pro přepravu dětských kočárků vyrazila na tuto trať letos už podruhé. Sobotní jízda navíc nesla podtitul 'zpívající vlak', neboť cestujícím jejich jízdu zpříjemnila kapela, která zahrála k tanci i zpěvu.

Celou soupravu pak táhla parní lokomotiva 423.041 Velký bejček, která byla terčem zájmu malých i velkých pasažérů. „Je mnohem větší, než si ji pamatuju naposledy,“ hlásil na nástupišti malý chlapec, zatímco netrpělivě sledoval příjezd lokomotivy.

Kdo měl o jízdu historickou soupravou zájem, mohl využít některý ze dvou jízd z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět.

Další jízdy ze série Rožnovského parního léta se pak uskuteční v sobotu 5. srpna, při příležitosti konání 24. ročníku Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR Jánošíkov dukát.

Souprava v čele s Velkým bejčkem pojede z Valašského Meziříčí vždy v 9:50 a 13:10, zpět z Rožnova pak v 11:12 a 15:34.

Jízdenky včetně rezervace místa k sezení je možné zakoupit v předprodeji v kterékoliv pokladně Českých drah. Jednosměrná jízdenka pro dospělé stojí 120 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 60 korun. Děti do 6 let jedou zdarma bez nároku na místo k sezení.