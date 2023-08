Ve zlínské zoo v neděli otevřeli nejdelší voliéru pro supy v České republice. Nový domov tam našla více než dvacítka supů a další afričtí ptáci.

GORA ARK nejdelší voliéru pro supy v České republice v ZOO Lešná.. | Foto: Deník/Jan Karásek

Voliéra s názvem Gora Ark měří na délku přes 80 metrů a celou ji kryje ocelová síť.

„Svým pojetím je naprosto unikátní, v České republice nikde jinde obdobnou neobjevíte,“ vyzdvihla mluvčí zoo Romana Mikešová s tím, že voliéru bude obývat celkem pět druhů afrických supů v počtu 21 jedinců.

Nejpočetnější skupinu tvoří supi Rüppellovi, dále zde jsou supi bělohlaví, chocholatí, mrchožraví a kapucíni.

„Aby supi mohli létat, potřebují skutečně velký prostor. Proto jsme Gora Ark koncipovali jako velmi dlouhou voliéru, poprvé tak u nás uvidíte supy v letu. Do voliéry jsme úspěšně začlenili i nádherný vzrostlý dub, to považuji za velký úspěch. Pozorovat supy při odpočinku na živém stromě, to se hned tak nevidí,“ přiblížil pojetí voliéry ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Od září budou nové jízdní řády MHD ve Zlíně a Otrokovicích

Kromě supů návštěvníci ve voliéře uvidí hadilovy písaře a zástupce menších afrických ptáků, například papoušky šedohlavé západní, zoborožce hrubozobé nebo různé druhy turak.

Zážitkem pro přihlížející je i krmení supů.

„Supi jsou ve volné přírodě důležitým článkem „zdravotní policie“, odstraňují veškeré mršiny. A my jsme rozhodli, že tuto jejich jedinečnou roli přiblížíme i ve zlínské zoo,“ vysvětlil ředitel.

„Lidé usednou do velkého amfiteátru, který je součástí voliéry, a na jevišti před ním budou sledovat, jak si supi poradí s připraveným kadáverem celého zvířete,“ doplnil Roman Horský.

Zoo Zlín je jedinou na světě, která pravidelně odchovává vzácné dvojzoborožce

Otevřením Gora Aark zlínská zoo dokončila II. etapu chovného a vzdělávacího centra pro supy. První, kterou tvořily expozice damanů, želv a voliéry pro africké ptáky, zahrada otevřela loni v dubnu.

„Snažili jsme se v celém prostoru vytvořit skutečný kus Afriky a přiblížit lidem zvířata, která se v Africe potkávají a žijí pospolu. Nezapomněli jsme ani na etnografické doplňky, prostor zdobí jedinečné bronzové sochy z Nigerie. Trvalo čtyři roky, než se nám je podařilo zajistit a dopravit až do Zlína. Vytvořili je umělci z nigerijského státu Benin, jejich propracování, detaily, to je skutečná pastva pro oči,“ uzavřel ředitel.