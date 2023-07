Hovězí, srnčí, fazolový či guláš z lamy. Přes třicet druhů gulášů, točené pivo, dvacítka kapel různých hudebních stylů, doprovodný program a několik kolotočů nabídl v uplynulých třech dnech Gulášfest, který přilákal na valašskomeziříčský fotbalový stadion nejen místní, ale i návštěvníky z širokého okolí.

Gulášfest ve Valašském Meziříčí, 22. července 2023. | Video: Dominik Pohludka

Festival odstartoval ve čtvrtek a trval do sobotní noci. Během třech dní mohli lidé tradičně ochutnat ze širokého výběru gulášů - hovězí, vepřový, segedínský, telecí nebo maďarský.

Ze zvěřinových nechyběl kančí, jelení, dančí a srnčí guláš. Kromě osvědčené klasiky si na své ale přišli i milovníci opravdu netradičních chutí, kteří mohli ve Valašském Meziříčí ochutnat například guláš králičí, kuřecí, zabijačkový, mexický nebo guláš z lamy. K dostání byly i vegetariánské alternativy - fazolový, houbový či sójový.

„Já moc nemám rád experimenty, takže jsem to vsadil na osvědčenou klasiku. Dal jsem si nejprve hovězí a potom kančí guláš. Oba byly vynikající. Na závěr jsem je ještě spláchl pivem, takže jsem spokojený,“ hlásil spokojeně Petr Dvořáček, který na festival přijel i s manželkou z nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. „Žena naopak experimentuje docela ráda. Vyzkoušela sójový guláš a taky byla spokojená. Já bych to ale nemohl jíst, když tam není maso, není to pravý guláš,“ smál se.

Po celou dobu festivalu nechyběla ani hudební vystoupení. Na pódiu se vystřídaly různé hudební styly od cimbálovek přes písničky pro děti, až po něco tvrdšího. Návštěvníci si tak mohli vychutnat například Tublatanku, Imt Smile, Desmod, Hodiny, Šrouby a matice či Metallicu z Berouna.

Kromě živé hudby nabídl festival také několik her a soutěží pro malé i velké návštěvníky. Velkým lákadlem pro děti byly kolotoče a další obdobné atrakce. „Dcera se těšila jen na kolotoče. Guláš ji vůbec nezajímal. Já to měl zase přesně naopak. Nakonec jsme si ale každý našli to své. A to je hlavní,“ komentoval čtyřicátník Jaromír z Valašského Meziříčí.