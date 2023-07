Je pravda, že majitelce neustále zvonil telefon a návštěvníci se doptávali na správnou odbočku.

„Ano, ceduli se směrovkou u mostu v Července beru jako velký nápad na zlepšení,“ přiznává Kozlovská.

Zájem ji překvapil

Nejvíc se bála, jestli budou lidé o samosběr stát a jestli se jim farma bude líbit. Obavy se ukázaly jako plané.

„Každý, kdo k nám přijede, je z místa nadšený, a to mě v práci motivuje. Chtěla bych tak příští rok například rozšířit políčko.“

Se statkem po prarodičích v lesích na okraji Vsetína má ostatně velké plány.

„Statek se momentálně neobývá, ale do budoucna se to doufám změní, jsou vedle něj dvě stodoly i stará sušárna na ovoce, kde sušíme bylinky. A hlavně je to v krásném klidném místě, má to tady velký potenciál,“ zasní se Kozlovská.