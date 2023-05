Tradiční Zlin Design Week (ZDW) odstartoval ve středu 3. května v krajském městě. Program devátého ročníku na různých místech města Zlína návštěvníky seznámí s principy univerzálního designu. Na návštěvníky čekají výstavy a venkovní instalace, workshopy, design market i party a kulturní program.

Ve středu 3. května odstartoval Zlin Design Week 2023. | Video: Jan Karásek

Výstava Design pro všechny nabídne přehled o zapojení univerzálního designu do našich životů, a to na několika příkladech konkrétních řešení.

„Naším záměrem bylo výstavu vnímat jako místo, kde se může setkat oděvní designér, majitel nábytkářské firmy, městský architekt i místní kulturní nadšenec a každému z nich vystavené projekty dokážou něco předat – zamyšlení nad hodnotou designu v našich životech, nad tím, co nám univerzální a inkluzivní přístup přináší, pobídne k debatě o možných bariérách, na které všichni běžně narážíme,“ uvedla ředitelka festivalu Jitka Smolíková.

Výstavu hostí až do 24. května 61. budova bývalého baťovského průmyslového areálu.

Neotřelé perspektivy designu

Know-how i neotřelé perspektivy v oblasti designu, ale i v dalších odvětvích pak přinese Konference ZDW, která se uskuteční 9. května v prostorách Impact Hubu ve Zlíně, a to v hybridní podobě, tedy na místě i online.

Vesmír univerzálního designu prozkoumává jeden z hlavních řečníků Konference ZDW – průmyslový designér a také jediný norský kandidát na astronauta Nima Shahinian.

Univerzální design je zásadní pro delší cesty do kosmu, zároveň technologie vyvíjené pro vesmírné prostředí mají vliv i na ty využívané v běžném životě. V současnosti Shahinian připravuje testování vesmírných stanic pro lidi s různými pohybovými omezeními.

Speciální instalace k vidění po celém Zlíně

ZDW nabídne i mezinárodní soutěž „Best in Design“ určená pro tvůrce do třiceti let. Finalisté už čtrnáctého ročníku soutěže se představí od 3. do 31. května v Galerii G18 i ve veřejném prostoru města.

Festivalový týden ozvláštní také speciální instalace ve veřejném prostoru po celém Zlíně, připravené ve spolupráci s partnery festivalu a dalšími designéry.

Rozmanité workshopy pak dávají příznivcům designu prostor zapojit vlastní kreativitu, zatímco na jednodenním design marketu si mohou v pop-up shopu pořídit něco z nabídky kurátorsky vybraných českých a slovenských značek.

Současně ve Zlíně a okolí probíhají další výstavy, jako například Inspirace: Le Corbusier na Zlínském zámku, která představí myšlenky velikána architektury 20. století i práci českých i zahraničních designérů. Nechybí ani další doprovodný kulturní program, jehož součástí jsou i party na začátku i závěru festivalu.

Zlin Design Week je studentský projekt, který funguje pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.