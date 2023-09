VIDEO: Jak vzniká letadlo. Nová letadla z Kunovic odletěla do Uzbekistánu

Aircraft Industries letos úspěšně expeduje své nové letouny L 410 do Asie. Zatímco jedno odletělo do Uzbekistánu v půli července, další se vydalo stejným směrem na konci srpna. Do Kazachstánu zamíří co nevidět dva letouny, které čekají už jen na dovozní dokumentaci.

Jak vzniká L 410 | Video: Pavel Bohun

Novináře o tom informovala ředitelka marketingu a komunikace kunovické letecké společnosti Marika Přinosilová. „Předpokládám že během měsíce s nimi přeletíme do Kazachstánu, kde jedno letadlo bude sloužit pro výcvik pilotů a druhé pro přípravu pasažérů a nákladu. Předpokládáme, že tam časem budeme provozovat letounů víc. Máme tam civilní provozovatele, kteří jsou spokojeni s našimi letouny L 410. Nahrazují stará ruská letadla západní technikou,“ uvedla Marika Přinosilová s tím, že další stroje objednané od zákazníků jsou rozpracované ve výrobním procesu. Vybavení podle potřeb zákazníka Aircraft Industries podle obchodního ředitele společnosti Tomáše Nováka otvírají přístup na světové trhy letadel víceúčelové možnosti vybavení letounů L-410 NG. Mimosoudní dohoda Zlínského kraje za 10 milionů zachová pozemky pro nemocnici „Letadlo NG dál vyvíjíme a postupně dotváříme dle představ našich zákazníků. Tím, že je kabina prostorná, jsme schopni během půldruhé hodiny vyměnit sedačky za například ambulantní verzi,“ řekl Tomáš Novák. Kunovický výrobce letadel má podle něj přichystaných až deset verzí tzv. kittů, tedy víceúčelových variant svého letounu. Nabízejí 19místnou konfiguraci letounu, 8místnou VIP konfiguraci letounu, ambulantní verzi se šesti lehátky, speciální verzi sanitní se dvěma speciálními lehátky pro pacienty s podporou dechu, krevního oběhu a základních životních funkcí, speciální verzi pro transport s biovaky pro pacienty, kteří mají nemoci jako covid nebo Ebolu, pozorovací verzi, výsadkovou verzi a komerční VIP verzi. „Navíc jsme schopni tyto verze kombinovat,“ doplnil obchodní ředitel Aircraft Industries. Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky a zaměstnává na 1000 lidí. Jsou mezi nimi také tři kmenoví piloti a sedm až deset pilotů externích, využívaných pro jednotlivé lety, přelety, či zkušební lety. Firma navazuje na více než osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. Vloni na jaře koupila Aircraft Industries od jejího ruského majitele, firmy Ostov, skupina Omnipol. Vyráběné modely L 410 UVP - E20 a L 410 NG. Letoun L 410 NG představuje modernizovanou verzi stroje L 410. Zvládne zdolat téměř dvojnásobnou vzdálenost než starší verze bez nutnosti tankování. Uveze až 19 pasažérů, případně přes dvě tuny nákladu.

