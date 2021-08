Konala se tam totiž dožínková slavnost, kterou v Dolním Němčí poprvé uspořádali před 98 lety. Role hospodáře a hospodyně se letos ujali Josef a Františka Tinkovi. Krátce před 16. hodinou k nim z areálu tamního zemědělského družstva Agro Okluky dorazil průvod.

Bezmála dvě desítky párů ženců a žneček za doprovodu dechové hudby Dolněmčanky a více než stovky dalších krojovaných, včetně členů Národopisného krúžku Dolněmčan a Folklorního souboru Oldněmčan, požádalo o symbolické zakončení žní a oslavu sklizně.

Průvod se pak od domu hospodáře vydal k faráři Petru Hofírkovi, který jeho účastníkům udělil požehnání a dále na fotbalový stadion, kde pokračoval program předáním dožínkového věnce a vystoupením krojovaných.

„Úrodu už sklidil v potu tváře, dožínky, toť svátek hospodáře. Doma už je to, co třeba, už se může péci chleba. Bez chleba nám nelze žít, to si nejde představit. Dožínky, ty ctít je třeba, dožínky jsou svátkem chleba,“ doslechl se z úst chasy hospodář Josef Tinka, jenž zastává funkci místostarosty.

S manželkou museli k pohoštění obstarat na 700 vdolečků a 40 litrů vína. Text hospodářova povídání se Josef Tinka podle slov své manželky Františky učil i na posedu. Je totiž také bývalým dlouholetým předsedou a hospodářem Mysliveckého spolku Lanka.

U dožínek nechyběl ani starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

„Tato doba není úplně normální, je zvláštní, ale už se to trochu uvolňuje a je dobře, že dožínky nepotkal osud loňských hodů s právem, které se bohužel musely odřeknout a musí počkat na svoji premiéru příští rok. Věřím, že se uskuteční. Dožínky měly štěstí, že se letos snad ta situace stabilizuje, a doufejme, že se dostane do té fáze, že už opravdu nebude třeba žádných omezení, abychom se mohli bavit, jak jsme se bavívali dříve a jak jsme byli zvyklí,“ řekl František Hajdůch.

Za společnost Agro Okluky byl na dožínkách přítomen agronom Petr Koníček. Ten ve své zdravici prozradil, že Agro Okluky hospodaří na 1830 hektarech orné půdy a mezi hlavní pěstované plodiny patří pšenice ozimá, ječmen ozimý, vojtěška a kukuřice.