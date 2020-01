Cestujícím to oproti současnosti přinese více autobusových spojů, jejich lepší návaznost na vlaky a těšit se mohou také na novější a kvalitnější autobusy.

„Především nám to ale umožní spustit od 1. ledna příštího roku dlouho očekávanou Integrovanou dopravu Zlínského kraje neboli Zetko. Ta lidem přinese příjemnější a jednodušší cestování v podobě jedné jízdenky na jednu cestu po celém kraji bez ohledu na množství přestupů. A to i v případě kombinace vlaku a autobusu,“ sdělil náměstek hejtmana Pavel Botek.

Integrovanou dopravu chtěl původně Zlínský kraj spustit již od 15. prosince loňského roku. To mu však bylo znemožněno firmou BusLine LK, která vloni na jaře u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) zablokovala právě veřejnou soutěž na nové autobusové dopravce. Soutěže se přitom paradoxně vůbec neúčastnila.

Kraj tak nemohl uzavřít nové smlouvy s dopravci vzešlými z této soutěže a musel přistoupit pouze k uzavření dočasných smluv s dopravci na přechodné období.

ÚOHS soutěž na popud BusLine LK nejprve nepravomocně zrušil. Proti tomuto rozhodnutí kraj podal rozklad, kterému předseda ÚOHS vyhověl. Tento verdikt BusLine opět napadl, ÚOHS však tentokrát jeho argumenty nepřijal. BusLine se sice ještě obrátil na soud, to ale už kraji nebrání uzavřít smlouvy.

„Smlouvy se všemi dopravci jsou tedy uzavřeny. Nicméně, jak už zaznělo, začne se podle nich jezdit skutečně až od 1. ledna 2021. Dopravci musejí mít dostatek času na to, aby nakoupili nové autobusy, odbavovací systémy a podobně,“ uzavřel Pavel Botek.

Autobusoví dopravci ve Zlínském kraji od 1. 1. 2021

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.