Pro okres Uherské Hradiště bylo nahlášeno 59 voličů na 26 adresách.

Pro okres Zlín bylo nahlášeno 37 voličů na 18 adresách + 1 volič v Krajské nemocnici T. Bati a 2 voliči v sociálním pobytovém zařízení ve Zlíně.

Pro okres Kroměříž bylo nahlášeno 20 voličů na 9 adresách a 3 voliči v sociálním pobytovém zařízení v Kroměříži.

Pro okrese Vsetín bylo nahlášeno 7 voličů na 6 adresách.

V celé České republice svůj zájem volit do přenosné volební schránky kvůli karanténě nebo izolaci nahlásilo celkem 1 773 voličů.

„Někteří voliči, kteří avizovali svůj zájem volit do přenosné schránky, však nakonec této možnosti nevyužili. Jinak hlasování probíhalo v celém Zlínském kraji bez větších problémů, o čemž svědčí i to, že naše hlasovací komise stihly všechny nahlášené voliče navštívit již během dneška, i když jsme na to podle zákona měli k dispozici ještě i zítřek, tedy sobotu, do 14 hodin,“ informovala Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru krajského úřadu.

"Již ve středu 30. září mohli lidé v izolaci nebo karanténě realizovat své volební právo také tzv. metodou DRIVE-IN, tedy hlasováním z auta na speciálních volebních stanovištích. Ve Zlínském kraji se takto volilo ve všech čtyřech okresních městech – Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně. Této možnosti zde využilo celkem 295 voličů, což byl při srovnání všech krajů České republiky 4. nejvyšší počet. V celé republice takto odvolilo 3 672 lidí," doplnil Jan Vandík.