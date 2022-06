„Zlínský kraj, to jste vy, naše vesnice a města. O vaše obce se dobře staráte, investujete zde, opravujete, pořádáte akce pro lidi. Zkrátka už na první pohled je u vás vidět kus dobře odvedené práce, na kterou můžete být právem hrdí. Za to vám chci poděkovat nejen jménem svým, ale i celé Rady Zlínského kraje, a zároveň vám popřát hodně sil a elánu do další práce,“ řekl během středečního předávání k přítomným starostům oceněných obcí hejtman Radim Holiš.