Velké Karlovice se přejmenují na Protějov

FOTOGALERIE / Filmový štáb opět obsadil Valašsko. Natáčí tady seriál s názvem Strážmistr Topinka. Bude třináctidílný a žánrově se změní na vesnické detektivky.

První dvě řady seriálu způsobily v Karlovicích rozruch. V minulém roce zaznamenali ve zdejším informačním centru nárůst turistů a velký podíl na něm měli právě filmaři.

„Hodně zvědavců k nám přilákal seriál Doktor Martin s Miroslavem Donutilem v hlavní roli, který tu natáčela Česká televize,“ konstatovala před časem vedoucí centra Dagmar Stoklasová.

Natáčení si nenechají ujít turisté, ale ani místní obyvatelé.

„Na předchozí natáčení jsem se chodívala dívat s dětmi. Je to zábava, i když se točí jedna scéna pořád dokola,“ popsala místní Monika Michálková.



Všimla si, že turisté při návštěvě Karlovic poznávají ordinaci doktora Martina i služebnu strážmistra Topinky.

„Pravda je, že záběry Karlovic jsou v seriálu nádherné,“ doplnila Michálková.





O změně natáčecího místa neuvažoval televizní štáb ani na chvilku.

„Vůbec nás nenapadlo, že bychom měnili lokaci a opustili Beskydy. To je pro nás velká devíza a točí se nám tu líp než v Praze. Jezdíme sem hrozně rádi,“ pochvaloval si režisér Petr Zahrádka.

Na spolupráci s filmaři si nemůže stěžovat starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík.

I když připouští menší komplikace při natáčení například z hlediska dopravy.

„Spolupráce je na slušné úrovni. Vycházíme jim vstříc,“ zhodnotil Miroslav Koňařík.



Připomněl, že díky natáčení si místní vydělají komparzem a obec získá peníze z pronájmů.

„Hlavně je to ale pro Karlovice výborná propagace v České televizi v dobrém vysílacím čase,“ doplnil Miroslav Koňařík.





Tvůrci nového seriálu se nemusí držet britského originálu a vymýšlí věci, které do kraje patří.

„Děj je přímo zacílený do této oblasti. V seriálu hodně vystupují ovce, je tam zasazený místní fotbal a podobně,“ popsal režisér Petr Zahrádka.



Ve třetí řadě si opět zahrají i místní komparzisté, kterých je kolem stovky.

Všichni, kdo mají zájem, vystupují.

„Dnes jsme točili a bylo tam asi dvacet vsetínských a karolinských dětí. Je tady i místní amatérský umělecký soubor, který rád vystupuje, mají dokonce mluvené role,“ dodal Zahrádka.





Ve volném pokračování zůstává třetina obsazení a kolem strážmistra Topinky budují tvůrci nový svět i s novými postavami.

Jednu z nich tvoří i herec Jiří Bartoška.

„Hraju majora Hrubého z ostravské kriminálky, který se chystá do penze a ještě se na stará kolena tady v Protějově zakouká,“ popsal Bartoška.



Na Valašsku nepracuje poprvé.

Před jedenačtyřiceti lety tu natáčel film Stíny horkého léta.

„Je tady nádherně, ale já zastávám názor, že Žid a herec patří do kavárny. Představa, že bych tu šel na houby a musel bych se šplhat do nějakých kopců, je pro mě úděsná. Ale pro oči a pro duši je to tu strašně hezké,“ uzavřel Bartoška.





Seriál Strážmistr Topinka bude mít třináct dílů plus úvodní celovečerní film.

Štáb stráví v Beskydech na podzim sedm dní, během kterých natočí tři díly.

V lednu a únoru se herci vrátí, aby natočili dva zimní díly. Na Karlovicku pak zůstanou od jara do léta příštího roku.

Hotový seriál se v televizi objeví v lednu 2019.