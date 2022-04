„Podpoříme dlouholetou účastnici VKV Janu Macíčkovou, která je po loňském těžkém pádu na kole upoutána na invalidní vozík a za pomoci rehabilitačních pracovníků bojuje o to, aby se na kolo jednou opět posadila,“ upřesnil spoluorganizátor VKV Michal Horský.

Dodal, že finančně podpořit Janu v její snaze je možné zasláním jakékoliv finanční částky na nově zřízený transparentní účet číslo 2902161611/2010.

Letecký transport a týdny v umělém spánku

Jana Macíčková pochází ze Vsetína, nyní žije v Rožnově pod Radhoštěm. Vrchařskou korunu řadí ke svým oblíbeným cyklistickým soutěžím a její poslední čtyři ročníky také úspěšně dokončila. V polovině loňského léta se ale při sjezdu svahu pod Lysou horou a následném pádu velmi vážně zranila. Z místa nehody ji musel transportovat záchranný vrtulník.

Probrala se až po třech týdnech ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba na oddělení ARO, kde ji lékaři udržovali v umělém spánku. V té době už za sebou měla tři operace. „Očima jsem proběhla po pokoji. Nade mnou blikaly životně důležité přístroje, má osůbka byla napojena na spousty hadiček. Byla jsem stabilizovaná. V krku zavedená tracheostomie. Výživa a tekutiny putující do žíly a plno dalšího. Nemluvila jsem, nejedla, nepila jsem klasickým způsobem dva a půl měsíce,“ líčí svou zkušenost Jana Macíčková.

Věřím, že se jednou na kole zase svezu

Už na ARO začaly první rehabilitace.

„Se světem jsem komunikovala pomocí tabulky s písmeny. Cvičili se mnou zkušení fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Mojí první cvičební pomůckou byla ‚bajková‘ řídítka s brzdovými páčkami – učila jsem se ohýbat prsty,“ popisuje žena.

V září Janu z ARO přeložili na spinální jednotku. Přibylo rehabilitací i postupné zvykání si na invalidní vozík. V listopadu následoval převoz do rehabilitačního ústavu Hrabyně.

„V Hrabyni denně cvičím vše, co v mém těle nefunguje. Při pádu z kola mi praskla ploténka a i když nebyla porušena mícha, páteř a obratle, tak přes veškerou snahu rehabilitačních pracovníků nohy cítím, ale nemohu s nimi hýbat a jsem upoutaná na vozík. Naděje zde stále je a já věřím, že se jednou na kole zase svezu,“ neztrácí optimismus Jana Macíčková a nezapomíná popřát všem cyklistům hodně šťastných kilometrů bez úrazu.

Vrchařská koruna sluší všem generacím

Vrchařská koruna Valašska, kterou letos „véčkaři“, jak zní vžitý název pro účastníky už tradičního seriálu, pojedou i za Jana Macíčkovou, je určená cyklistům bez rozdílu pohlaví, věku i výkonnosti. Pořadatelé každoročně vypisují pro pevně stanovené období 20 vrcholů na území Valašska a v přilehlém okolí, které cyklisté podle své chuti a možností zdolávají na kole. Dobytí každého kopce dokumentují pořízením vrcholové fotografie (selfie) a po absolvování kompletní dvacítky celou fotodokumentaci předávají pořadatelům prostřednictvím svých uživatelských účtů na webovém portálu www.vk-bike.eu. Tím se stávají držiteli VKV.

Pro letošní rok organizátoři vypsali tyto vrcholy: Bufet na Beskyde, Búřov, Čubův kopec, Kaple svatého Františka pod Suchým vrchem, Kelčský Javorník, Maruška, Ploščiny, Prženské paseky (rozhledna U Holáňů), Radhošť, Rozhledna Hostýn, Rozhledna Miloňová, Soláň, Stratenec, Svinec, Štrčková, U javoru, U Krošenků – výklenková kaplička, Vartovna, Velký (Veřovický) Javorník a Vršatec. K této dvacítce se výjimečně, právě s ohledem na jubilejní desátý ročník, rozhodli přidat i bonusový 21. vrchol. Tím je „Královna Beskyd“ Lysá hora.

Jmenované vrcholy jsou směrodatné pro hlavní kategorii VKV, ale také pro vedlejší kategorii VKV bez bariér, která je ve třech oddělených skupinách určena hendikepovaným cyklistům, cyklistům s přívěsnými vozíky a elektrocyklistům. Všech 21 uvedených vrcholů spadá i do dětské kategorie VKV junior. V ní je ale již tradičně doplněno ještě dalších 30 bodů (letos 29) do celkového počtu padesáti. Z nich stačí dětem zdolat libovolných 5, aby se staly držiteli této kategorie.

„Samozřejmě však platí, že čím více kopců junioři absolvují, tím výše se v celkovém pořadí umístí a tím hodnotnější ceny na závěrečném galavečeru obdrží,“ přiblížil hlavní organizátor VKV Adam Hloch s tím, že kompletní výčet vrcholů, jakož i další informace k celému projektu najdou zájemci na webových stránkách www.vkv-bike.cz.

Součástí letošní VKV budou také doprovodné aktivity. Mezi ně patří veřejné vyjížďky. „Jednu uspořádáme v sobotu 14. května v rámci akce Do práce na kole, další plánujeme na ukončení letních prázdnin, tedy v sobotu 27. srpna. Určeny by měly být hlavně dospělým, ale nezapomínáme ani na děti, pro něž chceme rovněž zorganizovat jednu vyjížďku,“ řekl Adam Hloch.

Na podzim chtějí organizátoři obnovit také tradici přednášek se zajímavými osobnostmi cyklistiky. „A v neposlední řadě podpoříme přímou účastí skupinové darování krve. Nejbližší dohodnutý termín je ve středu 8. června ve Vsetínské nemocnici. Budeme rádi, když se k nám přidá co nejvíce účastníků VKV,“ dodal Adam Hloch.

Projekt Vrchařská koruna Valašska se stal již před lety vzorem pro vznik partnerských Vrchařských korun prakticky po celé České republice a Slovensku. VKV je zastřešuje. Letos se Vrchařské koruny pojedou v celkem 25 regionech. „Jejich účastníci se přitom mnohdy prolínají a absolvují i více Vrchařských korun za rok. To nás inspirovalo k tomu letos premiérově vyhlásit Vrchařskou korunu Česko-Slovenska, do které vybere každý region jeden vrchol. My tak budeme v průběhu roku hledat cyklistu, jemuž se povede zdolat největší počet z celkového výčtu pětadvaceti vrcholů rozmístěných po České republice a Slovensku, kde Vrchařské koruny fungují,“ doplnil Michal Horský.

Podrobné informace o této a všech dalších aktivitách souvisejících s Vrchařskou korunou Valašska jsou k nalezení na webu www.vk-bike.eu.