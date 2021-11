Zoo Zlín, největší a nejnavštěvovanější zoologická zahrada na Moravě, se k tomuto kroku zatím nechystá. Pokud by zoo přeci jen musela ceny za vstupné zvednout, učinila by tak podle ředitele Romana Horského jen v exponované dny.

„Ve dny, kdy je návštěvnost menší, by ceny zůstaly stejné jako dosud. Podpořili bychom tak návštěvnost během těchto dnů a zároveň ji eliminovali v době, kdy je vysoká. Vše se ale uvidí. Touto cestou jít nechceme. Podle mne to není dobrá volba. Budu se snažit hledat úspory jinde. Je to na diskuzi se zřizovatelem,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Vita Sana Club podraží

Naopak zvyšovat ceny bude fitcentrum Vita Sana Club ve Zlíně, a to zhruba o deset procent. Klienti zařízení si za měsíční předplatné, které je v průměru 1300 korun, zaplatí o 130 korun více.

„Musíme reagovat na aktuální situaci. Zdražení se dotkne jen nových klientů. Dodržíme ceny u smluv, které máme již uzavřeny,“ zdůraznil jednatel fitcentra Jan Pravda.

Hradiště ceny podrží

Město Uherské Hradiště, které je zřizovatelem sportovišť města a zároveň spravuje uherskohradišťský zimní stadion, neplánuje zvedat ceny vstupného do konce letošního roku.

Zdroj: Deník„Ani pro příští rok příspěvková organizace města Uherské Hradiště se zvyšováním cen vstupného nepočítá. Nelze však vyloučit, že od příštího roku budou sportoviště nucena přistoupit ke zdražení nájmů, a to jak za ledovou plochu, tak ve sportovní hale. Výše zdražení bude závislá na ceně energií a nelze nyní exaktně predikovat,“ uvedl za město Uherské Hradiště mluvčí Jan Pášma.

Zvedat ceny, ani v první polovině roku 2022, nebudou podle Jana Pášmy ani Městská kina Uherské Hradiště. Stejná situace platí i v uherskohradišťském Aquaparku.

„Naší výhodou je, že máme vysoutěženu cenu dodávek energií ještě na příští rok,“ uvedl ředitel zařízení Jan Durďák.

Současně zmínil, že vstupné zůstane stejné nejméně do konce školního roku (30. června 2022).

Obdobně se ke zvyšování cen vstupného vyjádřil i ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš.

„Příští rok neplánujeme zvedat ceny hlavního vstupného. Máme jen drobné změny cen u doprovodných akcí,“ potvrdil.

Dospělí tak za vstupné zaplatí stále sto korun, studenti a senioři nad 65 let pak o dvacet korun méně.

Na zámek za dosavadní ceny

Měnit ceny neplánují ani v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde aktuálně pokračuje plánovaná postupná rekonstrukce. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad tuto skutečnost zohlednila i ve vstupném.

„V současnosti tak neplánujeme zvýšení cen,“ potvrdila Deníku Vendula Prostředníková ze správy zámku.

Nepřiplatí si ani návštěvníci zámku Nový Světlov na Uherskohradišťsku.

„S největší pravděpodobností ceny za vstupné nebudeme měnit. Nejspíš ale budou zdraženy hotelové vstupy,“ uvedl pracovník správy zámku Zdeněk Krajčo.