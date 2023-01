„Opravy čtyř mostů budou pokračovat i v letošní stavební sezóně. Z významných loňských akcí nutno zmínit dokončení rekonstrukce silnice I/55 v průtahu městem Kunovice, jejímž cílem bylo zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Zahájena byla rovněž přestavba mimoúrovňové křižovatky ve vsetínské místní části Rokytnice, označovaná jako rampa Mostecká.

Také výstavba nových dálničních úseků v loňské stavební sezóně v našem regionu výrazně pokročila. Celý rok pokračovaly práce na dálnici D49 mezi Hulínem a Fryštákem.

„Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili v prosinci 2021. Další významnou stavbou, kterou jsme zahájili v roce 2022, je čtyřkilometrový úsek dálnice D55 z Moravského Písku do Bzence. Navázali jsme tak na již budované úseky D55 Babice – Staré Město a Staré Město – Moravský Písek. Společně tyto tři stavby tvoří ucelený úsek v délce 21 km, jehož zprovoznění plánujeme v roce 2024,“ upřesnil Karel Chudárek.

Mezi mosty se obnovy dočkaly ten u Kunovic na silnici I/55, ten přes řeku Brumovku před Valašskými Klobouky, most přes potok Sovík v Dolní Bečvě, most přes řeku Rusavu v Hulíně a most přes Kyjovku za Střílkami.