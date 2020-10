Pan Martin ze Vsetína je v karanténě. Protože chtěl, jako obvykle, využít svého volebního práva, zvolil způsob hlasování z auta. Společně se svým synem byl jedním z téměř tří stovek lidí ve Zlínském kraji, kteří užili výsadního práva hlasovat už dva dny před oficiálním termínem voleb.

Hlasování z auta se podle něj neslo v duchu pohody, bezproblémového průběhu a ochoty ze strany volební komise.

„Byl tam jen jeden zádrhel. Město Vsetín vypsalo, že aby vás komise připustila, musí mít volič potvrzení o karanténě. Buď od lékaře, nebo od hygieny. A to jsem nesehnal,“ líčí Vsetíňan.

Obvodní lékař o ničem nevěděl a na hygienu se ani na jeden ze dvou kontaktů nedovolal.

„Nakonec se to vyřešilo tak, že jsem použil sms v telefonu o testu a jeho výsledku. Až pak jsem se dozvěděl, že potvrzení nebylo povinné, mohla se použít právě sms, nebo na místě podepsat čestné prohlášení, že jste v karanténě,“ dodal.

PROBLÉM S POTVRZENÍM

Na místo volby ve vsetínské části Ohrada dorazil asi v 11.30.

„Dojeli jsme k natažené černožluté pásce, kterou jeden voják zvedl a pustil nás dovnitř. Prokázali jsme se občankou, ukázali jsme mu telefony s sms, nakonec za námi přišel s tím, že je to v pořádku,“ popsal průběh netradičních voleb.

Pak už to šlo ráz na ráz.

„Dali nám prázdné obálky, my jsme do nich vložili hlasovací lístky. Byl tam postavený takový hangár, popojeli jsme od jednoho vchodu ke druhému, tam za námi přišel člověk oblečený v kombinéze, se štítem a respirátorem a ten nám nastavil urnu. My jsme do ní z okýnka strčili obálky a měli jsme odvolené,“ přiblížil Martin.

„Nečekal jsem, že zažiju takový způsob volby. Považuju to za uspokojivé řešení. Lidi, kteří mají auto, můžou využít tuto možnost, a kdo ho nemá a je v karanténě, může si přivolat komisi s urnou,“ zhodnotil.

ZLÍNSKÝ KRAJ NADPRŮMĚRNÝ

Systému drive-in, jak se oficiálně jmenuje způsob hlasování z auta, využilo v celé České republice 3 672 voličů.

„To je celkový počet voličů, kterým byla vydaná úřední obálka v drive-in. Ve Zlínském kraji se jednalo o dvě stě devadesát pět voličů. Nejvíce, přes šest set šedesát, bylo ve Středočeském kraji, nejméně v Karlovarském, tam nedosáhl počet ani šedesáti voličů,“ přiblížil redakci Deníku mluvčí Ministerstva vnitra ČR Ondřej Krátoška.

Systém drive-in je jedním ze tří způsobů, jak neobvykle hlasovat v letošních volbách, ovlivněných pandemií koronaviru. Další možností je hlasování při pobytovém zařízení, které muselo být uzavřené kvůli epidemii. Tato varianta se ale Zlínského kraje netýká.

„Karanténním doporučením a protiepidemickým opatřením v souvislosti s infekcí řešila Krajská hygienická stanice (KHS) pět zařízení. K prvnímu říjnu neuzavřela žádné pobytové zařízení,“ informovala mluvčí KHS Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

HROZÍ VYSOKÉ POKUTY

Poslední možností je volit prostřednictvím přenosné schránky, určené pro voliče, kteří žijí doma, v karanténě a nemohou využít drive-in.

„Objednat si“ volební schránku, kterou komise oblečená do ochranných prostředků přiveze v pátek a v sobotu na místo určení, bylo možné do čtvrtku.

Podle údajů, které redakci zaslala mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR, bylo v první polovině týdne ve Zlínském kraji 1 180 lidí v karanténě nebo izolaci. Kdo nestihl ani jednu z variant, má v letošních volbách smůlu. Přimíchat se mezi „normální“ voliče a jít hlasovat do běžné volební místnosti přes nařízenou karanténu se nevyplatí. Dotyčný by tím hrubě porušil právní předpisy.

Skutečnost, že je volič v karanténě, je lehce zjistitelná. Tuto informaci ihned předají volební komisaři policii a KHS.

„Takové jednání nestojí za riziko, protože kvůli porušení zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí občanovi vysoká sankce,“ zdůraznila Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru krajského úřadu Zlín.

Počet voličů, kterým byla vydaná úřední obálka v drive-in:

Středočeský 668

Plzeňský 267

Jihočeský 298

Karlovarský 59

Ústecký 214

Liberecký 191

Královéhradecký 191

Pardubický 169

Vysočina 259

Olomoucký 233

Jihomoravský 411

Zlínský 295

Moravskoslezský 234

Hl. město Praha 183

CELKEM 3672