Největší hřbitov v kraji – Lesní hřbitov Zlín, očekává i letos, že jej navštíví velký počet lidí než obvykle v běžných dnech. Pro všechny zde v závěru měsíce října (30.,31. října, od 14. hodin, pozn. red.) dokonce připravili novinku - komentované prohlídky.

„Ty pro zájemce povede ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Lidé se tak budou moci dozvědět o Lesním hřbitovu něco navíc. Například, že jej založil Tomáš Baťa,“ uvedl ředitel Pohřebnictví Zlín Milan Macura. Co se týká připravenosti areálu hřbitova, i zde jsou na nápor návštěvníků připraveni a jejich služby budou stále fungovat.

„V současnosti čistíme hlavní komunikace v areálu od spadaného listí,“ narážel ředitel na skutečnost, že se Lesní hřbitov nachází v lokalitě lesa.

Připravuje se nákladná rekonstrukce

V Kroměříži připravují nákladnou 40 milionovou rekonstrukci místní smuteční síně na městském hřbitově ve Velehradské ulici, radnice již dokončila studii tohoto projektu. Město nyní nechá zpracovat projektovou dokumentaci.

„Smuteční síň včetně jejího okolí bude po rekonstrukci důstojným místem pro poslední rozloučení s našimi blízkými,“ uvedla k projektu místostarostka Daniela Hebnarová.

Také v Uherském Brodě na Slovácku jsou na větší počet návštěvníků místních hřbitovů dopředu připraveni.

„Na všech našich hřbitovech již proběhly úklidy. Ostatně, ty provádíme pravidelně,“ uvedla správkyně pohřebišť Uherský Brod Marie Uherková. Podle ní dle návštěvního řádu hřbitovů je vždy v době Dušičkového týdne prodloužena provozní doba těchto zařízení.

Prodlouženou dobu hřbitova ve Vsetíně potvrdila i mluvčí města Jana Raszková.

„Návštěvníci mohou využít dobu od 7 do 19 hodin a to od 28. října do 4.listopadu,“ zmínila mluvčí s tím, že vsetínský hřbitov je na zvýšený počet návštěvníků také připraven.

Kdo se na Dušičkový týden také chystá, jsou i policisté a strážníci městských policií.

Například v krajském městě i letos posiluje Městská policie Zlín (MP Zlín) v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých kontroly na zlínských hřbitovech. Od tohoto týdne tak zlínští strážníci denně zajíždí nejen na Lesní hřbitov, ale nevynechávají ani místa posledního odpočinku v dalších částech města.

„Během dnů, kdy se letos předpokládá největší nápor návštěvníků bude MP Zlín provádět dopravně bezpečnostní opatření. V jeho rámci budou strážníci společně s kolegy z republikové policie dohlížet od poloviny příštího týdne na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v případě potřeby jej usměrňovat,“ naznačil za MP Zlín zástupce ředitele Pavel Janík s tím, že opatření strážníků MP Zlín potrvá ještě další týden.

„Naší prioritou přitom bude zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Apeluji proto na motorizované návštěvníky Lesního hřbitova, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených a byli ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním účastníkům silničního provozu,“ doplnil k opatření ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

O spolehlivou dopravu všech zájemců na zlínský Lesní hřbitov a také na hřbitov na Mladcové nebo v Otrokovicích-Kvítkovicích autobusem se jako každoročně postará Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. V předpokládaných dnech a hodinách zvýšeného zájmu cestujících vypraví DSZO posilové spoje.



„Podle zkušeností z minulých let očekáváme, že největší zájem o přepravu na hřbitovy bude v den státního svátku 28. října a o víkendu 30. – 31. října. Pro tyto tři dny jsme připravili na lince 31 posilový spoj z centra Zlína na Lesní hřbitov a na lince 32 prodlužujeme několik spojů až na mimořádnou zastávku Mladcová-hřbitov. V Otrokovicích nasadíme na linku 55 kapacitní kloubové autobusy místo sólo vozů,“ shrnul připravované posílení MHD vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.



Posilový autobus na lince 31 bude jezdit zpravidla v půlhodinovém intervalu po trase: Náměstí Míru, Náměstí Práce, Lesní hřbitov. Otočí se u Filmových ateliérů a bude se vracet po trase Lesní hřbitov, Náměstí Práce, Školní. Ze zastávky Školní budou moci cestující dojet stejným vozem až na zastávku Náměstí Míru. Jízdní řády posilových spojů budou vyvěšeny na zastávkách a budou dostupné na internetových stránkách www.dszo.cz.



Obyvatelé Mladcové už jsou zvyklí na dušičkové prodlužování několika autobusových spojů na lince 32 až do bezprostřední blízkosti hřbitova. V již zmíněných nepracovních dnech na konci října vyjedou z točny na Mladcové (Bartošův dům) až ke hřbitovu spoje s odjezdem v 14:26, 14:56, 15:56 a v 16:26 hodin. Po otočení u hřbitova a případném nástupu cestujících se prodloužené spoje budou vracet hned zpět na svou standardní trasu Mladcová – Kudlov.



V Otrokovicích se pravidelné jízdní řády autobusové linky 55 o Dušičkách měnit nebudou, ale na spoje, které zajíždějí ke hřbitovu v Kvítkovicích, budou nasazována kapacitní kloubová vozidla. Od železniční stanice směřují ke kvítkovickému hřbitovu v nepracovních dnech spoje v 14:39, 15:39 a v 16:35 hodin.



Řidiči i dispečeři budou věnovat zvýšenou pozornost obsazenosti vozů i v dalších dnech dušičkového období. Pokud by nastala situace, že by současná přepravní kapacita spojů nestačila, DSZO ji bude schopno operativně posílit. Zdroj: DSZO