Iniciativa se snažila na téma nové nemocnice v Malenovicích uspořádat společně s krajskými volbami referendum, to ale vzhledem k prozatímnímu počtu podpisů nutných k vyvolání referenda a zákonným lhůtám, které tento krok provází, členové iniciativy nestihli. Za záchranu Krajské nemocnice T. Bati „Baťovky“ však bojují dál. Například pořádáním demonstrací.

„Chceme předat informace, které jsme shromáždili, lidem. Referendum a jeho uspořádání před termínem krajských voleb nestihneme, teď to není priorita. Máme tak i více času,“ uvedl Ondřej Martínek s tím, že čas, který věnují záchraně KNTB, není zbytečný.

„Máme nyní spoustu materiálu, který jsme získali od lékařů i zastupitelů kraje. Takže se soustředíme na to, abychom tyto informace dostali mezi lidi. Co se týká toho, co bude po volbách, tak doufáme, že politici dodrží co řekli. Přesto ale budeme na stráži a v případně, že bude referendum potřeba, jsme připraveni do něj jít,“ naznačil Ondřej Martínek.

Na demonstraci dorazil však i největší zastánce nové nemocnice v Malenovicích Jiří Čunek.

"Myslel jsem, že nedojde, nesouhlasím s tím, co prosazuje,ale překvapil mě, že přišel," komentoval například demonstrující Petr Zubík.