Takový je přehled toho, s čím se, mimo jiné, mohli návštěvníci nedělního adventního kouzlení takzvaně potkat v komnatách vsetínské dominanty na Horním Městě. Pracovníci Muzea regionu Valašsko tu nejenom pro děti připravili Zámecké adventní kouzlení.

Celé zámecké odpoledne, které navštívily stovky návštěvníků všech věkových kategorií, provázely valašské melodie a písničky v podání cimbálové muziky Krkostěna z Nového Hrozenkova.

Ale rovněž vánoční koledy v netradičním aranžmá: „Přiznám se, že melodie nejkrásnějších svátků v roce zahrané na flašinet, jsem ještě neslyšela. Příjemný tah organizátorů,“ pochvalovala si netradiční zpestření adventního programu Petra Kavanová ze Vsetína.

Přestože snad nebylo nikoho, kdo by z tříhodinové adventem a perníkem provoněné akce odcházel rád, nejvíce se domů nechtělo dětem. „Byla jsem tady s babičkou. Nazdobila jsem tři perníčky. Jeden dám pod stromeček mamince, druhý tatínkovi a třetí bráškovi,“ svěřila se osmiletá Alenka.

Velký zájem mezi nejmladšími návštěvníky vzbudila ukázka tradice, která sice patří k těm nej, ale v současných domácnostech se s ní lze setkat opravdu jen zřídka. Pokud vůbec. Nejde tak ani o pouštění lodiček v podobě skořápek z vlašských ořechů osazených svíčkou, jako spíš o lití roztaveného olova do studené vody, kdy výsledný tvar interpretuje znamení pro budoucnost.

„Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to moc zajímavé. Dověděl jsem se ale, že se dají koupit speciální sady pro vánoční lití olova. Projednám to s tátou a byl bych rád, kdybychom to mohli už letos o Vánocích doma zkusit,“ řekl osmák Patrik Coufal.

Současně s účastí na vsetínském Zámeckém adventním kouzlení, které finančně podpořilo město Vsetín a cenami do soutěže přispělo zábavní centrum pro děti Džungle, mohli jeho návštěvníci zhlédnout vánoční výstavu Perníčky a také expozici nazvanou Skleněné Vánoce. Zámecké adventní kouzlení ve Vsetíně mediálně podpořil Valašský deník.