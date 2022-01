Datum, na které připadá Den památky obětí holocaustu, není zvoleno náhodně. Odkazuje na sedmadvacátý leden roku 1945, kdy vojska Rudé armády osvobodila koncentrační tábor Osvětim-Březinka.

Vsetínský památník má však i další historickou spojitost. Nachází se na místě, kde kdysi stávala židovská synagoga postavená na konci devatenáctého století.

V noci na 20. března 1939 ji však nacisté vypálili. Postarali se o to příslušníci německé ochranné policie Schupo z dnešních slezských měst Bytom, Gliwice a Kędzierzyn. Pod velením kapitána Jüngsta, jich na Vsetín přijelo několik autobusů.

„V noci na 20. března 1939 nejprve vyrabovali a poničili vybavení synagogy, poté založili požár a hasičům, kteří na místo dorazili, zakázali zasáhnout. Synagoga tak vyhořela do základů,“ připomněl 83 let staré události ředitel Státního okresního archivu Vsetín Tomáš Baletka.

Osud početné židovské komunity, která ve Vsetíně žila, se pak zpečetil v roce 1942.

„Posledních zhruba šedesát z nich bylo tehdy naloženo do přistavených vlaků, transportováno do Terezína a následně do vyhlazovacích táborů,“ dodal Baletka.