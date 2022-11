Už v tomto dokumentu bylo dohodnuto, že starostou Vsetína bude lidovecký senátor Jiří Čunek, statutárním místostarostou Pavel Bartoň (ANO), a že další dvě křesla místostarostů obsadí Jiří Růžička (KDU-ČSL) a Petr Kudlík (ANO).

Dále pak, že v radě města toto nejužší vedení doplní ještě Martina Hovořáková (ANO), Martin Metelka (Nestraníci) a Roman Kalabus (ODS).

Neobcházíme voliče, jména jsou výsledkem dohod

Volba na ustavujícím zastupitelstvu se od dohodnutých jmen a postů nijak neodchýlila. Třebaže ještě před samotným zvolením museli někteří z kandidátů na posty ve vedení města čelit otázkám ze strany nespokojené veřejnosti.

Přítomným občanům se nelíbilo například to, že jedním z místostarostů se má stát Jiří Růžička, který v posledním volebním období stál v čele radnice.

Raději by ve vedení města viděli jeho stranickou kolegyni Simonu Hlaváčovou, dosavadní místostarostku, která v zářijových volbách získala více preferenčních hlasů, než Růžička.

„Proč chcete paní Hlaváčovou vyšachovat, nectíte hlas lidu. Je to podvod na voliče,“ znělo mimo jiné z řad přihlížejících občanů.

Jiří Růžička a po něm také Jiří Čunek však oponovali tím, že složení vedení města, tak jak je navrhované, je výsledkem vzešlým z povolebních koaličních vyjednávání.

„Je pravda, že Jiří Růžička získal ve volbách 1777 hlasů a Simona Hlaváčová 1810 hlasů. Ale vedla se koaliční jednání a jejich výsledek je ten, který tady předkládáme,“ řekl nově zvolený starosta Vsetína Jiří Čunek, který stejný post zastával už v letech 1998 až 2007 a 2014 až 2017.

Čunek bude starostou neuvolněným – podle svého vlastního dřívějšího vysvětlení proto, že má další pracovní povinnosti coby senátor.

Simona Hlaváčová pak odmítla tvrzení, podle něhož se údajně možné pozice místostarostky vzdala sama.

„Pokud se taková informace objevila, je to informace mylná. Nejsem člověk, který se vzdává. Každého jednoho hlasu, který jsem ve volbách dostala, si vážím. Je to pro mě vysvědčení za osm let práce, kterou mám ráda,“ řekla Hlaváčová.

Co se rozdělení gescí týče, v koaliční smlouvě se zastoupené strany domluvily, že Pavel Bartoň bude mít na starosti školství, sport, kulturu a odbor správních agend, Jiří Růžička investice, správu majetku, strategický rozvoj, sociální a zdravotní oblast a správu bytového fondu a Petr Kudlík technické služby, životní prostředí, dopravu, volný čas a cestovní ruch.

Mezi hlavní priority vsetínská koalice zařadila nutnost zareagovat na zdražení energií a určit, kam bude prioritně směřovat peníze města. Vedení města předně nechce omezovat významné a již rozeběhnuté investice – především třímiliardovou přestavbu vsetínského vlakového nádraží a přilehlého centra města.

V čele Meziříčí stanul potřetí v řadě Robert Stržínek

Vsetín byl posledním z větších valašských měst, kde se volilo nové vedení radnice. Už v pátek skládali slib noví zastupitelé ve Valašském Meziříčí. I zde se na ustavujícím zasedání rovněž volilo vedení města či radní.

Do čela města na soutoku Bečev byl již potřetí v řadě od roku 2014 zvolen Robert Stržínek z ve volbách vítězného hnutí ANO, čímž se stal nejdéle sloužícím polistopadovým čelním představitelem města.

„Je to velká zodpovědnost a moc si vážím důvěry, kterou mi kolegové a hlavně voliči opět projevili,“ řekl Robert Stržínek, který bude mít nadále v gesci finance a rozpočet města, investice, obchodní společnosti s podílem města a městskou policii.

Za své priority označil vznik moderního dopravního terminálu, parkovacího domu a nového městského úřadu v areálu Křižanovy pily.

„Zaměřit se musíme také na nové úkoly související s energetickou krizí, tedy další snižování energetické náročnosti městských budov a posílení soběstačnosti města například budováním fotovoltaických systémů,“ doplnil Stržínek.

Pozici místostarostky obhájila také jeho kolegyně z hnutí ANO Yvona Wojaczková, která se bude starat o oblasti školství, kultury a památkové péče, územního rozvoje a péče o zeleň či agendy zdravého města.

„Je důležité, abychom pokračovali v rozvoji a modernizaci škol i v projektech podporujících zadržování vody v krajině včetně výsadby nových stromů. Důležitá je i další podpora rozvoje bydlení. Zároveň chceme mít živé centrum města, k čemuž by měla přispět proměna nábřeží Bečvy v Meziříčskou náplavku,“ nastínila své plány Wojaczková.

Agendy sportu, dopravy, neziskových organizací, sociálních věcí, komunálních služeb a rozvoje místních části pak bude mít v gesci místostarosta Petr Nachtmann z ODS, které je koaličním partnerem hnutí ANO.

„Funkce místostarosty i zastupitele jsou pro mě nové. Mezi mé priority bude rozhodně patřit příprava stavby nové sportovní haly a podpora sportovních aktivit pro všechny generace. Detailněji se musíme zaměřit také na efektivní nakládání s odpady a pokračovat v podpoře sociálních služeb a zajištění dostatečných lůžkových kapacit,“ řekl nový místostarosta Nachtmann.

V sedmičlenné městské radě doplní již jmenované trio Radim Přikryl, Tomáš Vašica, Tibor Mičunek a Zdeněk Cahlík (všichni ANO).

V Rožnově jednali do poslední chvíle, ANO skončilo v opozici

Vedení radnice si v minulém týdnu zvolili také v Rožnově pod Radhoštěm. Ve městě jen krátce před ustavujícím zastupitelstvem (19. října) podepsali memorandum o koaliční spolupráci zástupci Nezávislých Rožnováků, ODS a KDU-ČSL. Hnutí ANO, které se posledních osm let podílelo na vládě ve městě a letos zvítězilo v komunálních volbách, skončilo v opozici.

Starostou Rožnova byl zvolen Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). V další volbě se pak prvním místostarostou stal Tomáš Gross (KDU-ČSL), druhou místostarostkou Markéta Blinková (ODS).

Volila se rovněž sedmičlenná městská rada, ve které jmenované nejužší vedení města doplní Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci), Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci), Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL) a Antonín Slovák (ODS).