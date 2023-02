„Letos pořídíme pět nových sanitek, příští rok tři a stejným tempem bude modernizace vozového parku pokračovat až do roku 2026. Nová vozidla přináší vyšší komfort jak pacientům, tak našim řidičům, zlepšují kvalitu přepravy,“ komentoval ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Nové sanitky mají klimatizaci v prostoru pro řidiče i pro pacienty, mají lépe ovladatelné a moderní transportní lehátko a zadní parkovací senzory.

„V současné době máme v nemocnici v provozu čtrnáct sanitek,“ informovala vedoucí dopravy Hana Michalcová. Nové vozy na cestách nepřehlédnete a díky speciálním polepům se sloganem Pro zdraví Valašska je snadno identifikujete i za snížené viditelnosti.

Cestují po celé Moravě

Ročně ujedou sanitky dohromady více než 420 tisíc kilometrů.

„Jezdí po okrese Vsetín a jeho okolí, denně pak zajíždí do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, převážejí pacienty do nemocnic v Olomouci, Brně, Třinci, Ostravě, nebo do lázní – nejčastěji do Čeladné, Klimkovic, Chuchelné.

Několikrát do měsíce také do Prahy. Jezdíme i pro samoplátce, kdy přeprava není hrazena ze zdravotního pojištění a pacient si ji platí sám. Nejčastěji takto zajíždíme do nemocnice ve Vizovicích,“ doplnila vedoucí dopravy.

Řidiči jsou nadšeni

První cesta jedné z nových sanitek vedla do pražské nemocnice IKEM, druhá sanitka mířila do Fakultní nemocnice Olomouc. Co samotní řidiči oceňují na nové sanitce?

„Je to velká změna, velký skok v kvalitě oproti předešlému vozu, který už měl najeto k půl milionu kilometrů. Co se týká vybavení, jsou v nové sanitce mnohem kvalitnější nosítka s lepší možností polohování, to je výborné pro obsluhu i pacienty. V létě určitě oceníme klimatizaci. Je super, že se podařilo koupit nové vozy a že se v dohledné době dostane i na další kolegy, kteří ještě jezdí ve starých sanitkách,“ komentoval řidič Petr Opršal.

Připomenul, že při přepravě pacientů od loňského roku využívají také schodolez, elektrický evakuační vozík Antano za více než sto tisíc korun.

„V provozu se velmi dobře osvědčil, už nemusíme jezdit dva řidiči, jak tomu bývalo dříve,“ dodal Opršal. Jeden řidič zvládne sám vyvézt pacienta i do vyšších pater bez výtahu.