Umožnila to nová podoba pravidel získávání a využití peněz z Fondu rozvoje města Vsetín, kterou schválili zastupitelé. Mimo to, že se rozšířily možnosti využití financí, lze také nyní žádat o vyšší částky a celoročně.

Fond rozvoje bydlení (nyní Fond rozvoje města) zřídila radnice ve Vsetíně už v roce 1993. Jeho vkladem byla desetimilionová bezúročná půjčka od ministerstva financí. Smyslem fondu je poskytování nízkoúročených zápůjček majitelům bytových i rodinných domů a bytových jednotek.

V letošním roce navrhl změnu dosud platných pravidel fungování fondu opoziční zastupitel Michal Berg (KOV). U zastupitelů našel podporu. „Změny reagují na aktuální dění ve snaze zpřístupnit lidem peníze na investice do jejich obydlí,“ uvedl Berg.

Růst cen energií vede k hledání úsporných řešení

Poukázal na to, že rostoucí ceny energií zvyšují zájem lidí o zateplování, výměnu zdroje tepla či pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny.

„Přestože existují státní zdroje, jako kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám, tyto programy jednak většinou vyžadují spolufinancování, a jednak doposud nepokrývají všechny možnosti – například přímou výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo,“ upozornil Michal Berg.

V pravidlech Fondu rozvoje města Vsetín je proto nyní rozšířeno spektrum účelu použití zápůjček. Ty lze nyní získat i na pořízení tepelného čerpadla, zřízení fotovoltaické elektrárny, zastínění oken a balkonů, zřízení zařízení na zachytávání dešťové vody či spolufinancování programu Nová zelená úsporám.

„Návrh rozšíření účelu zápůjček navazuje na schválenou Strategii města Vsetína pro adaptaci na změnu klimatu i na národní projekty a projekty v rámci Operačního programu 2021 – 2027 zaměřené mimo jiné na energetické úspory, podporu obnovitelných zdrojů energie či vodohospodářskou infrastrukturu,“ doplnil starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Lidé si mohou půjčit až 400 tisíc

Nově došlo i ke zvýšení horní hranice zápůjček, která se podle účelu použití pohybuje od 30 do 400 tisíc korun.

„Návrh na zvýšení horní hranice zápůjček reaguje na ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví,“ vysvětlil Růžička. Připomněl, že zmíněné ceny letos v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 25,2 %, ceny stavebních prací o 12,9 %.

Třetí novinkou, která se do pravidel dostala, je možnost žádat o půjčky celoročně. Dosud to bylo možné pouze do konce února kalendářního roku.

„Umožní to lidem lépe plánovat jejich investice. Čekat i více než půl roku na informaci, zda město Vsetín poskytne zápůjčku, by mohla být pro mnohé zásadní komplikace,“ zdůvodnil Berg.

Nově mírně stoupne také úrok

Zastupitelé rovněž schválili zvýšení úrokové sazby zápůjček. Oproti dosavadním 2 – 3 % podle účelu použití zápůjčky se úroková sazby nyní pohybuje od 4 do 5 %.

„Nadále je však výrazně výhodnější než v případě spotřebitelských úvěrů u bank, v jejichž případě budou úrokové sazby v závislosti na vývoji ceny peněz na mezibankovním trhu a na vývoji marže bank s největší pravděpodobností přesahovat deset procent,“ uzavřel starosta Růžička.

Kompletní nová pravidla Fondu rozvoje města Vsetín najdete na webu www.mestovsetin.cz.