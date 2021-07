Na rozloze více než 200 čtverečních metrů mohou návštěvníci expozice obdivovat artefakty šedesáti kmenů a národů převážně ze střední Afriky - z Gabonu, Kamerunu, Konga, Mali, Nigérie, Pobřeží slonoviny a dalších zemí.

„Jsme druhé největší muzeum v Evropě, které takto rozsáhlou sbírku africké kultury vystavuje. Všechno jsou to předměty v mém soukromém vlastnictví, které jsem z Afriky přivezl postupně, během 25 let, kdy jsem tento úžasný kontinent jezdil poznávat,“ vysvětluje Richard Jaroněk.

Uvidíte, co jste nikdy neviděli

Ve výrazu Tjiwara se podle jeho slov snoubí dva významy – znamená to jednak symbol života, ale i výzvu Učte se z minulosti.

„Já mám rád staré věci, historii, starou kulturu i moudro těch našich dědáčků a starých lidí, včetně poučení z toho, co bylo dávno objeveno,“ tvrdí fotograf a cestovatel. Svou expozicí chce lidem přiblížit africký svět.

„Návštěvníci u nás uvidí, co nikdy neviděli. Atmosféru navodí už sama hudba - tamtamy z reproduktorů a projekce. Každý štít, maska, socha, zbraň, jsou osvětleny ve tmě, z prostoru záměrně vystupuje tajemno a mystika. Rychlou prohlídku lze zvládnou za 60-90 minut, ti hloubavější by měli počítat se třemi hodinami,“ naznačuje Richard Jaroněk.

Nejvzácnější? Socha krále

K vidění jsou tam originální masky, které v různých kmenech hrály různé role.

„Podařilo se mi do muzea získat i masky z Pobřeží slonoviny, od kmene We a Guro. Jeden z nejvýbojnějších kmenů těmito maskami zastrašoval v bojích své protivníky. A je mnoho světových muzeí, které tyto masky raději nevystavují, protože nahánějí návštěvníkům hrůzu. Možná svět měkne, ale u nás jich máme pětadvacet,“ tvrdí vizovický světoběžník.

Nejstarším a nejvzácnějším artefaktem je podle něj socha krále z kmene Yoruba z Kamerunu, metr čtyřicet vysochá plastika z jednoho kusu.

Muzeum mizející africké kultury Tjiwara se nachází ve vizovické ulici Lázeňská. Otevřeno je tam denně od 8 do 16 hodin. Vstupné je 120 korun, děti do 12 let zdarma.