Tři pobočky se chystá zrušit Česká pošta ve Valašském Meziříčí. Konkrétně se to týká pošt v ulicích Zašovská, J. K.Tyla a Masarykova. Ve městě s více než 22 tisíci obyvatel zůstane jen jedna jediná pošta.

Zrušená pošta ve Valašském Meziříčí - J. K. Tyla | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Služeb pošty v ulici J. K Tyla využívají hlavně senioři. Sídlí v suterénu bytového domu v husté zástavbě. Hned vedle stojí penzion pro penzisty, kteří poštu hojně využívají.

Její bezbariérový přístup si pochvalují i matky s kočárky. Na blízkém sídlišti se zhruba 1000 byty žije spousta mladých rodin, pro které je dobrý přístup na pobočku výhodou.

Pracovnice na přepážce zdůrazňuje, že k situaci se vyjadřovat nesmí a ani nechce. Z komunikace či spíše nekomunikace vedení je rozmrzelá.

„Pracuji na poště nějakých 14 let, dříve jako doručovatelka, posledních pět let na přepážce. A o všem se dozvídáme vlastně z novin a médií,“ posteskla si.

Všichni zákazníci prý od od pondělí neřeší nic jiného než zavírání pošt. Pobočka v ulici J. K. Tyla je otevřená pět hodin denně a obsluhuje ji jeden zaměstnanec. Ten za směnu zpracuje i 350 transakcí.

Téma číslo jedna

Důchodkyně Anna, která si sem přišla pro dopis od dcery, potvrdila, že je to mezi místními téma číslo jedna.

„Je to špatně, co vám budu povídat. Nejbližší pošta je tak kilometr, to by nebylo tak daleko, ale není bezbariérová, což je pro nás starší problém,“ obává se seniorka.

Zásilky si na poštu chodí pravidelně vyzvedávat i mladá maminka Silva. „Vůbec se mi to nelíbí, zvažujeme se sousedy petici, aby bylo jasné, že s tím nesouhlasíme,“ říká naštvaně.

„Nejde o to, že bych nemohla jít na jinou poštu, s dětmi chodím na procházky každý den, takže bych cestu využila i k tomu. Ale tady můžu zajet pohodlně s kočárkem a mám malého stále na očích,“ podotýká maminka.

Další z pošt určených ke zrušení je v průmyslové zóně v Masarykově ulici. Tuto bezbariérovou pobočku využívají firmy z blízkého areálu, zaměstnanci jednoho z podniků Deza nebo obyvatelé místní části Bynina.

Poslední ze tří poboček, kterých se týká rušení, sídlí přímo v budově městského úřadu v Zašovské ulici. Kromě lidí z úřadu ji také hojně využívají obyvatelé například při vybírání sociálních dávek.

Děláme maximum, taháme ale za kratší konec

„Česká pošta doručila na valašskomeziříčskou radnici dopis, v němž informuje, že od 1. července trvale a bez náhrady skončí ve městě hned tři ze čtyř fungujících poboček. V našem městě tak zůstane jediná pobočka v Poláškově ulici u náměstí. Jsem přesvědčen, že nebude schopná zvládnout nápor všech klientů, kteří dosud využívali celkem čtyři kontaktní místa,“ říká k rušení pošt starosta města Robert Stržínek.

"Nachystat se zřejmě musíme na nekonečné fronty, nefunkční služby a vystresované zaměstnance i klienty. Za vedení města se pokusíme udělat maximum proto, aby k tomuto kroku nedošlo. Bohužel však taháme za kratší konec provazu,“ uzavírá.