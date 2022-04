Z úcty ke křesťanskému Spasiteli při posledním zastavení na jeho cestě utrpením se na stráži Božích hrobů zejména o Velkém pátku a Bílé sobotě střídali nejvýznamnější představitelé místních zastupitelstev, členové nejrůznějších spolků, pomodlit se a donést drobnou kytičku chodívali všichni.

Jeden takový unikátní artefakt si mohou o letošních velikonočních svátcích prohlédnout také návštěvníci kostela Svaté Anny v areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Vystavujeme jej nepravidelně v tří až čtyřletých intervalech, je to skutečně ojedinělá možnost,“ uvedl za rožnovské Valašské muzeum v přírodě Tomáš Gross.

Boží hrob umístěný ve skanzenu vyrobili v druhé polovině 19. století v dílně olomouckého mistra sklenáře Eduarda Zbitka pro kostel v Novém Hrozenkově. V inventáři tamní farnosti se první zmínky o něm objevují už před rokem 1873. Jde o mistrovskou práci rodinné dílny specializující se po několik desetiletí na výrobu mobilních oltářů, božích hrobů a lurdských jeskyní.

Dílna navazovala zřejmě na činnost sklenáře Antonína Zbitka (1786 – 1866), tvůrce mnohých vitráží, lustrů a podobně zejména v moravských a slezských chrámových prostorech. Při svých realizacích dílna využívala skleněného materiálu z produkce Jabloneckých skláren.

„Transparentní mozaikový Boží hrob se v novohrozenkovském kostele využíval až do poloviny 90. let 20. století a od té doby je ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,“ připomněl Gross.

Odhaduje se, že Zbitkova dílna mezi léty 1846 až 1914 vyrobila okolo tisícovky Božích hrobů, které se prostřednictvím železnice dostaly do celé katolické Evropy. A také do zámoří. Do dnešních dnů se jich podařilo identifikovat okolo desítky kusů (ne vždy v ideálním stavu), a to převážně na území bývalého Rakousko-Uherska.

V České republice se několik menších dochovalo zejména v českobudějovické diecézi (Doudleby, Kaplice, Rapšach, Paseka), jeden z rozměrnějších známe z kostela sv. Mořice v Olomouci.

Zbitkův Boží hrob darovala Římskokatolická farnost v Novém Hrozenkově do sbírek Valašského muzea v přírodě v roce 2005. Teprve při muzejní dokumentaci se ho kurátorům muzea podařilo ztotožnit s produkcí Zbitkovy olomoucké dílny.

V letech 2013 a 2014 následoval rozsáhlý restaurátorský a konzervační zásah, na němž se podílel Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě.

Repliky scházejících skleněných kamenů vyrobil Ondřej Zajíc z dílny broušení a rytí kamenů ze Střední umělecko-průmyslové školy a VOŠ v Turnově.

O Květné neděli 29. března 2015 se Boží hrob dočkal své obnovené premiéry, kdy mu v rožnovském skanzenu slavnostně požehnal novohrozenkovský rodák, farář Petr Dujka.

„Boží hrob je sice viditelná věc, symbolizuje ale neviditelný vztah člověka k Bohu, ke Kristovu utrpení,“ zdůraznil už dříve Petr Dujka, který je v současné době správcem farností v Dolní a Prostřední Bečvě. Přiznal, že k tomuto konkrétnímu artefaktu má hluboký vztah.

„Strávil jsem před ním dlouhé hodiny. Praxe je totiž taková, že farníci vždy u Božího hrobu drží jakousi hlídku. Modlitba v tuto chvíli působí jako lék,“ řekl před časem Petr Dujka.