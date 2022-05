Sobotní den zpříjemní příchozím i hudební a divadelní vystoupení. V doprovodném programu se v 10.30 a 15 hodin představí loutkové divadlo V batohu s pohádkou Kašpárek a ježibaba a O Nebojsovi. Od 13 hodin vystoupí folklorní soubor Lipta Liptál.

„Po celý den mohou děti navštívit dětský dvorek a věnovat se dětským hrám v areálu Dřevěného městečka. Do městečka bude pro děti do 15 let vstup volný,“ doplnila mluvčí rožnovského skanzenu Pavlína Polášková.